Embajador de EE.UU. en Panamá critica ausencia de China y Rusia en ayuda a Venezuela

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la respuesta inmediata de Washington ante la tragedia en Venezuela y subrayó la falta de apoyo de países que se autodenominan aliados de Caracas, como China y Rusia.

“Cuando ocurre una catástrofe y el bienestar de nuestros amigos está en juego, EE.UU. responde”, afirmó Cabrera en su cuenta de X.

El diplomático recordó que la Administración Trump, bajo el liderazgo del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Defensa y el Comando Sur (Southcom), ha encabezado el envío de asistencia humanitaria a las zonas devastadas por los terremotos que dejaron más de 160 muertos y cerca de 1,000 heridos.