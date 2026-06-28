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Embajador de EE.UU. en Panamá critica ausencia de China y Rusia en ayuda a Venezuela

Rescatistas estadounidense viajan a Venezuela para brindar apoyo humanitario.
Rescatistas estadounidense viajan a Venezuela para brindar apoyo humanitario. Departamento de Estado de EE.UU.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/06/2026 18:15
Según Kevin Marino, la movilización estadounidense ha incluido brigadas de rescate, personal médico y apoyo logístico

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la respuesta inmediata de Washington ante la tragedia en Venezuela y subrayó la falta de apoyo de países que se autodenominan aliados de Caracas, como China y Rusia.

“Cuando ocurre una catástrofe y el bienestar de nuestros amigos está en juego, EE.UU. responde”, afirmó Cabrera en su cuenta de X.

El diplomático recordó que la Administración Trump, bajo el liderazgo del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Defensa y el Comando Sur (Southcom), ha encabezado el envío de asistencia humanitaria a las zonas devastadas por los terremotos que dejaron más de 160 muertos y cerca de 1,000 heridos.

Movilización

Según Cabrera, la movilización estadounidense incluyó brigadas de rescate, personal médico y apoyo logístico para garantizar la llegada de insumos básicos a las comunidades afectadas.

“Igual de revelador es quiénes no responden. China y Rusia brillan por su ausencia”, enfatizó el embajador, en referencia a la falta de ayuda de dos países que mantienen estrechos vínculos políticos y económicos con el gobierno venezolano.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país ha recibido un importante respaldo de la comunidad internacional en respuesta a la emergencia que atraviesa tras el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Según detalló, 24 países han enviado ayuda humanitaria que ya se encuentra desplegada en el territorio nacional.

Rodríguez subrayó que esta cooperación internacional fortalece las labores de rescate y asistencia, y destacó la rápida integración de las brigadas extranjeras con los equipos nacionales.

“La solidaridad de los pueblos se hace presente en este momento difícil para Venezuela”, afirmó.

Panamá, México, Brasil, Cuba, Guyana, Ecuador, Argentina y Bolivia se sumaron con mensajes de respaldo y acciones concretas.

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