Mulino se ausenta de la Cumbre de Mercosur: ¿Cuáles fueron las razones?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aclaró este domingo la razón de su ausencia en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebra en Asunción, Paraguay.

Mulino señaló que su representación en el encuentro regional recae en el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, debido a que el próximo 1 de julio debe cumplir con un mandato constitucional: asistir a la Asamblea Legislativa en la instalación de la nueva Junta Directiva.

“La razón por la que el Canciller me representa en MERCOSUR es porque el 1 de julio debo estar ante la Asamblea Legislativa por mandato de la Constitución Nacional”, expresó el mandatario, a través de las redes sociales.