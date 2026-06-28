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Mulino se ausenta de la Cumbre de Mercosur: ¿Cuáles fueron las razones?

El presidente de la República, José Raúl Mulino.
El presidente de la República, José Raúl Mulino. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/06/2026 18:02
Panamá, en su condición de Estado Asociado busca reafirmar su papel como principal nodo de conectividad regional

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aclaró este domingo la razón de su ausencia en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebra en Asunción, Paraguay.

Mulino señaló que su representación en el encuentro regional recae en el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, debido a que el próximo 1 de julio debe cumplir con un mandato constitucional: asistir a la Asamblea Legislativa en la instalación de la nueva Junta Directiva.

“La razón por la que el Canciller me representa en MERCOSUR es porque el 1 de julio debo estar ante la Asamblea Legislativa por mandato de la Constitución Nacional”, expresó el mandatario, a través de las redes sociales.

Delegación

La delegación panameña en Paraguay está integrada por el canciller Martínez-Acha Vásquez y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quienes participan en las sesiones de trabajo enfocadas en potenciar los sectores de servicios, logística y diplomacia comercial.

Panamá, en su condición de Estado Asociado del MERCOSUR, busca reafirmar su papel como principal nodo de conectividad regional y global, aprovechando su plataforma logística y marítima.

La Cumbre también marcará el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay a Uruguay, y contará con la presencia de los mandatarios de los Estados Partes, además de los presidentes de Chile y Ecuador.

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