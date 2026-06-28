Así se vivió la Gran Caminata por la Familia en las calles de Calidonia

La <b>Gran Caminata por la Paz y la Familia</b> congregó este domingo 28 de junio a cientos de personas en las calles de la ciudad de Panamá, en una actividad organizada por la Arquidiócesis de Panamá para cerrar las celebraciones del Mes de la Familia.Bajo el lema <i>'Caminamos por la paz y la familia, unidos por la vida y la esperanza',</i> familias completas, grupos parroquiales, movimientos eclesiales y ciudadanos participaron en la jornada, que inició con una concentración desde las 2:00 p.m. en el Parque Porras, en Calidonia.Con música, animación y banderas panameñas, los asistentes comenzaron a reunirse desde horas de la tarde. Posteriormente, a las 3:00 p.m., inició el recorrido hacia la parroquia Santa Ana, donde culminó la actividad.