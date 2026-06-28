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Así se vivió la Gran Caminata por la Familia en las calles de Calidonia

Con música, animación y banderas panameñas, los asistentes comenzaron a reunirse desde horas de la tarde
Con música, animación y banderas panameñas, los asistentes comenzaron a reunirse desde horas de la tarde Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 28/06/2026 16:28
La movilización recorrió las calles del centro de la capital como cierre de las actividades del Mes de la Familia.

La Gran Caminata por la Paz y la Familia congregó este domingo 28 de junio a cientos de personas en las calles de la ciudad de Panamá, en una actividad organizada por la Arquidiócesis de Panamá para cerrar las celebraciones del Mes de la Familia.

Bajo el lema “Caminamos por la paz y la familia, unidos por la vida y la esperanza”, familias completas, grupos parroquiales, movimientos eclesiales y ciudadanos participaron en la jornada, que inició con una concentración desde las 2:00 p.m. en el Parque Porras, en Calidonia.

Con música, animación y banderas panameñas, los asistentes comenzaron a reunirse desde horas de la tarde. Posteriormente, a las 3:00 p.m., inició el recorrido hacia la parroquia Santa Ana, donde culminó la actividad.

Monseñor Ulloa se dio cita en la caminata.
Monseñor Ulloa se dio cita en la caminata. Luis García | La Estrella

Durante la caminata se observaron familias con niños, jóvenes, adultos mayores y representantes de distintas comunidades parroquiales, quienes portaban globos y carteles.

Algunos participantes portaron pancartas con mensajes alusivos a su visión de la familia y el matrimonio. Entre ellas se leían frases como: “La boda es un día, el sacramento del matrimonio es para toda la vida”, “La familia es una vocación, y la vocación es un testimonio”, “Familias pro vida” y “La familia es unión entre el hombre y la mujer, los niños deben tener un padre y madre”.

La caminata también contó con la participación de unidades del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que brindaron apoyo durante el recorrido.

Pequeños y grandes se acercaron a Calidonia para participar.
Pequeños y grandes se acercaron a Calidonia para participar. Luis García | La Estrella

La actividad se desarrolló pocas horas después del llamado realizado por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, quien durante la eucaristía dominical invitó a la ciudadanía a participar en la movilización.

El líder de la Iglesia católica afirmó que la caminata no tenía como propósito confrontar a ningún sector de la sociedad, sino destacar el valor de la familia como el primer espacio de formación humana y de transmisión de valores.

“No caminamos contra nadie, no marchamos para señalar a nadie; marchamos porque creemos que la familia sigue siendo el primer santuario donde aprendemos a amar, a perdonar, a compartir y a descubrir que somos hijos amados de Dios”, expresó Ulloa durante su mensaje.

Muchos asistieron con pancartas alusivas a la marcha por la familia.
Muchos asistieron con pancartas alusivas a la marcha por la familia. Luis García | La Estrella

La Arquidiócesis había extendido la invitación a todas las comunidades parroquiales y a la ciudadanía en general para participar vistiendo prendas alusivas a Panamá y acompañados de familiares y amigos, como una muestra de unidad y compromiso con la promoción de la vida y la convivencia pacífica.

La caminata puso fin a las actividades organizadas durante junio por la Iglesia católica con motivo del Mes de la Familia, una iniciativa que incluyó jornadas de oración, encuentros pastorales y llamados a fortalecer los hogares panameños como base de la sociedad.

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