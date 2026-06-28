Así se vivió la Gran Caminata por la Familia en las calles de Calidonia

La Gran Caminata por la Paz y la Familia congregó este domingo 28 de junio a cientos de personas en las calles de la ciudad de Panamá, en una actividad organizada por la Arquidiócesis de Panamá para cerrar las celebraciones del Mes de la Familia. Bajo el lema “Caminamos por la paz y la familia, unidos por la vida y la esperanza”, familias completas, grupos parroquiales, movimientos eclesiales y ciudadanos participaron en la jornada, que inició con una concentración desde las 2:00 p.m. en el Parque Porras, en Calidonia. Con música, animación y banderas panameñas, los asistentes comenzaron a reunirse desde horas de la tarde. Posteriormente, a las 3:00 p.m., inició el recorrido hacia la parroquia Santa Ana, donde culminó la actividad.

Durante la caminata se observaron familias con niños, jóvenes, adultos mayores y representantes de distintas comunidades parroquiales, quienes portaban globos y carteles. Algunos participantes portaron pancartas con mensajes alusivos a su visión de la familia y el matrimonio. Entre ellas se leían frases como: “La boda es un día, el sacramento del matrimonio es para toda la vida”, “La familia es una vocación, y la vocación es un testimonio”, “Familias pro vida” y “La familia es unión entre el hombre y la mujer, los niños deben tener un padre y madre”. La caminata también contó con la participación de unidades del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que brindaron apoyo durante el recorrido.

La actividad se desarrolló pocas horas después del llamado realizado por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, quien durante la eucaristía dominical invitó a la ciudadanía a participar en la movilización. El líder de la Iglesia católica afirmó que la caminata no tenía como propósito confrontar a ningún sector de la sociedad, sino destacar el valor de la familia como el primer espacio de formación humana y de transmisión de valores. “No caminamos contra nadie, no marchamos para señalar a nadie; marchamos porque creemos que la familia sigue siendo el primer santuario donde aprendemos a amar, a perdonar, a compartir y a descubrir que somos hijos amados de Dios”, expresó Ulloa durante su mensaje.