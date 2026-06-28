Ulloa llama a defender a la familia sin confrontación: ‘Familias unidas, sociedad unida’

En el cierre del Mes de la Familia, el arzobispo de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/monsenor-jose-domingo-ulloa">monseñor José Domingo Ulloa</a></b>, hizo este domingo un <b>llamado a la ciudadanía a participar en la caminata organizada en defensa y promoción de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.</b>Durante su mensaje, el líder de la <b><a href="/tag/-/meta/iglesia-catolica">Iglesia católica</a></b> destacó que <b>la esperanza para el país tiene hoy un rostro concreto: la familia</b>. En ese sentido, invitó a los panameños a sumarse a la actividad prevista para las 2:00 de la tarde.<i>'Hoy esa esperanza tiene un nombre concreto en nuestro país: la familia'</i>, expresó Ulloa al convocar a la población a participar en la jornada.El arzobispo enfatizó que <b>la movilización no tiene un carácter de confrontación ni busca señalar a ningún sector de la sociedad, sino reafirmar la importancia del hogar como espacio esencial para la formación de valores y el desarrollo humano</b>.<i>'</i><i><b>No caminamos contra nadie, no marchamos para señalar a nadie; marchamos porque creemos que la familia sigue siendo el primer santuario donde aprendemos a amar, a perdonar, a compartir y a descubrir que somos hijos amados de Dios'</b></i>, manifestó.Ulloa sostuvo que la fortaleza de una nación depende en gran medida de la solidez de sus familias y aseguró que el bienestar social está estrechamente ligado a la estabilidad del entorno familiar.<i>'Una sociedad será tan fuerte como lo sean sus familias. Familias sanas, sociedad sana; familias unidas, sociedad unida'</i>, afirmó.Asimismo, señaló que <b>cuando una familia se fortalece también se benefician otros espacios fundamentales para la convivencia y el desarrollo del país, como las escuelas, los barrios y las comunidades.</b><i>'Cuando una familia se fortalece, se fortalece también la escuela, el barrio, la comunidad y un país'</i>, indicó.El arzobispo extendió además una invitación especial a las personas que no podrán asistir físicamente a la caminata, entre ellas enfermos, adultos mayores y privados de libertad, para que se unan a la iniciativa a través de la oración.<i>'Caminen con nosotros desde la oración'</i>, pidió Ulloa, al destacar la importancia del acompañamiento espiritual en esta celebración dedicada a la familia panameña.