Ulloa llama a defender a la familia sin confrontación: ‘Familias unidas, sociedad unida’

En el cierre del Mes de la Familia, el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo este domingo un llamado a la ciudadanía a participar en la caminata organizada en defensa y promoción de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

Durante su mensaje, el líder de la Iglesia católica destacó que la esperanza para el país tiene hoy un rostro concreto: la familia. En ese sentido, invitó a los panameños a sumarse a la actividad prevista para las 2:00 de la tarde.

“Hoy esa esperanza tiene un nombre concreto en nuestro país: la familia”, expresó Ulloa al convocar a la población a participar en la jornada.

El arzobispo enfatizó que la movilización no tiene un carácter de confrontación ni busca señalar a ningún sector de la sociedad, sino reafirmar la importancia del hogar como espacio esencial para la formación de valores y el desarrollo humano.

“No caminamos contra nadie, no marchamos para señalar a nadie; marchamos porque creemos que la familia sigue siendo el primer santuario donde aprendemos a amar, a perdonar, a compartir y a descubrir que somos hijos amados de Dios”, manifestó.

Ulloa sostuvo que la fortaleza de una nación depende en gran medida de la solidez de sus familias y aseguró que el bienestar social está estrechamente ligado a la estabilidad del entorno familiar.

“Una sociedad será tan fuerte como lo sean sus familias. Familias sanas, sociedad sana; familias unidas, sociedad unida”, afirmó.

Asimismo, señaló que cuando una familia se fortalece también se benefician otros espacios fundamentales para la convivencia y el desarrollo del país, como las escuelas, los barrios y las comunidades.

“Cuando una familia se fortalece, se fortalece también la escuela, el barrio, la comunidad y un país”, indicó.

El arzobispo extendió además una invitación especial a las personas que no podrán asistir físicamente a la caminata, entre ellas enfermos, adultos mayores y privados de libertad, para que se unan a la iniciativa a través de la oración.

“Caminen con nosotros desde la oración”, pidió Ulloa, al destacar la importancia del acompañamiento espiritual en esta celebración dedicada a la familia panameña.