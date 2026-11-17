La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes 17 de noviembre el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec como el inicio de una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías. Lo hizo ante empresarios reunidos en Shenzhen, China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al exponer los proyectos de infraestructura con los que su Gobierno busca atraer inversión. La propuesta se apoya en una ruta que ya funciona. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec une por ferrocarril el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, sobre el Pacífico, con el de Coatzacoalcos, en Veracruz, sobre el golfo de México. El tramo, conocido como Línea Z, presta servicios de carga y pasajeros desde diciembre de 2023, cuando fue inaugurado durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Cómo funciona el corredor interoceánico de México

La diferencia está en qué cruza el istmo. Por el Canal de Panamá pasa el buque con su carga a bordo. En la ruta mexicana, la mercancía se descarga en un puerto, recorre 308 kilómetros por tren y se embarca de nuevo en la otra costa. Para una naviera, evaluar esa opción implica sumar al trayecto ferroviario el tiempo y el costo de las operaciones en ambos puertos. El corredor ya se ha utilizado para mover automóviles hacia Estados Unidos. En julio de 2026, Hyundai Glovis México trasladó 3.000 vehículos desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, desde donde seguirían hacia la costa este estadounidense. Según el Gobierno de Veracruz, fue la segunda operación de este tipo de la empresa y superó las 900 unidades movilizadas en marzo de 2025. Sheinbaum mostró el corredor como parte del Plan México, una estrategia más amplia que incluye la modernización de puertos y carreteras y la construcción de cerca de 2.500 kilómetros de vías ferroviarias para pasajeros y carga. Esa cifra corresponde al programa nacional de infraestructura ferroviaria.

La escala del Canal de Panamá

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) registró 13.951 tránsitos en el año fiscal 2026, un 4,1 % más que en el periodo anterior. Las esclusas Neopanamax concentraron el 52,2 % del tonelaje medido por el sistema de arqueo del Canal, según la entidad. Los tránsitos contabilizan el paso de embarcaciones, mientras que el dato mexicano de 3.000 vehículos corresponde a la carga de una operación específica. El movimiento de automóviles muestra para qué tipo de operación ya se ha utilizado la conexión mexicana. Su alcance como alternativa para otros servicios de carga dependerá de cuánto cuesta el trayecto completo, con qué frecuencia puede operar y cuánto tardan los transbordos. Esas son las variables que permiten comparar ambas rutas para un mismo envío.

¿Cómo funciona el tren que Sheinbaum propone como alternativa al Canal de Panamá?