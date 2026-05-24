El Canal de Panamá no ve ‘competencia’ en el corredor seco de México

Panamá se encuentra en un momento decisivo para definir el rumbo de su estrategia marítima y logística en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, transición energética y desafíos climáticos.El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, recientemente, recordó que el agua es el insumo más importante para la operación de la vía, solo después de las personas; y advirtió que la dependencia del clima y de la lluvia coloca al país en una situación de vulnerabilidad que debe enfrentarse con visión de largo plazo.'El agua es crítica, no solo para el consumo humano, sino para la operación continua del Canal. El reto del futuro es diversificar y asegurar la sostenibilidad de este recurso', afirmó, al subrayar que la estrategia para los próximos diez años apunta a diversificar y a explorar servicios más allá del tránsito de buques, con el objetivo de mantener al Canal como el vínculo más importante entre los océanos y las Américas.Vásquez repasó la evolución de la vía interoceánica desde el Canal 1.0, cuando Panamá demostró al mundo que podía administrar la ruta de manera eficiente y rentable, pasando por el Canal 2.0 con la construcción del tercer juego de esclusas, hasta llegar al Canal 3.0, que contempla proyectos estratégicos como el embalse del río Indio y el corredor logístico con puente sobre el lago Trinidad, infraestructura que abre la posibilidad de un gasoducto Atlántico–Pacífico y responde al creciente tránsito de gas licuado de petróleo.El administrador enfatizó que el Canal cuenta con fortaleza financiera y un valioso capital reputacional que le permite atraer inversiones y garantizar contratos de largo plazo; pero insistió en que el agua sigue siendo el gran desafío, pues desde hace 25 años las precipitaciones han disminuido, afectando los niveles de los lagos Gatún y Alajuela, que abastecen tanto al Canal como al 55% de la población panameña.