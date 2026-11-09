José Raúl Mulino y Laura Fernández retoman acercamiento: ¿Qué acordaron?

La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad regional fueron los temas que permitieron que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homóloga costarricense, Laura Fernández, retomaran, este lunes, los acercamientos tras meses de una intensa disputa por el conflicto comercial que llevan ambos países.

En el intercambio, ambos mandatarios resaltaron la coordinación que mantienen sus gobiernos para combatir el narcoterrorismo y coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo las acciones conjuntas.

Fernández expresó su agradecimiento por el trabajo que realizan ambos países en materia de seguridad y destacó que esta cooperación permite hacer frente a una amenaza que afecta a la región.

“Estoy muy agradecida con el trabajo en equipo que venimos haciendo en materia de seguridad. Estamos poniendo el pecho al narcoterrorismo juntos, que es lo que nos toca”, señaló.

Mulino, por su parte, destacó la relación entre Panamá y Costa Rica en este ámbito y la describió como un esfuerzo conjunto y firme.

En la conversación, Fernández también reconoció la respuesta del Gobierno panameño ante las afectaciones provocadas por el reciente sismo y reiteró que mantener una relación cercana con Panamá es una prioridad para Costa Rica.