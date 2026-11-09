José Raúl Mulino y Laura Fernández retoman acercamiento: ¿Qué acordaron?

La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad regional fueron los temas que permitieron que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homóloga costarricense, Laura Fernández, retomaran, este lunes, los acercamientos tras meses de una intensa disputa por el conflicto comercial que llevan ambos países.
En el intercambio, ambos mandatarios resaltaron la coordinación que mantienen sus gobiernos para combatir el narcoterrorismo y coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo las acciones conjuntas.
Fernández expresó su agradecimiento por el trabajo que realizan ambos países en materia de seguridad y destacó que esta cooperación permite hacer frente a una amenaza que afecta a la región.
“Estoy muy agradecida con el trabajo en equipo que venimos haciendo en materia de seguridad. Estamos poniendo el pecho al narcoterrorismo juntos, que es lo que nos toca”, señaló.
Mulino, por su parte, destacó la relación entre Panamá y Costa Rica en este ámbito y la describió como un esfuerzo conjunto y firme.
En la conversación, Fernández también reconoció la respuesta del Gobierno panameño ante las afectaciones provocadas por el reciente sismo y reiteró que mantener una relación cercana con Panamá es una prioridad para Costa Rica.
El presidente José Raúl Mulino aprovechó para extender una invitación a la presidenta costarricense, para que participe en el Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe, que tendrá como sede a Panamá en enero de 2027.
El encuentro está programado para los días 27 y 28 de enero y reunirá a representantes de distintos países de la región para abordar temas relacionados con la economía y el desarrollo.
Ante la invitación, Fernández agradeció el gesto y señaló que evaluará la posibilidad de asistir. También destacó los vínculos entre ambos países y los asuntos que mantienen en común.
“Vamos a valorarla. Para mí, Panamá es toda la prioridad, tenemos muchos temas de interés y en común. Si Dios me lo permite, allí estaré”, expresó la mandataria costarricense.
De concretarse su participación, Laura Fernández estaría presente en este encuentro internacional que se realizará en territorio panameño a inicios de 2027.
Panamá mantiene restricciones y bloqueos a la importación de productos cárnicos y lácteos costarricenses, afectando a más de 26 plantas productoras y generando pérdidas millonarias.
Costa Rica propone dos acuerdos y un arbitraje de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para sacar del limbo la disputa comercial que mantiene con Panamá desde 2019.
El primero de ellos es un memorando de entendimiento que respondería a las manifestaciones expresadas por Panamá en relación con algunos productos de interés para la exportación.
El arbitraje ante la OMC sería para que se examine la apelación que Panamá presentó, en febrero de 2025, contra el fallo que condenó las restricciones que le impiden a Costa Rica exportar a ese país.