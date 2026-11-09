Panamá mantendrá el liderazgo marítimo mundial hasta 2031 tras respaldo del Consejo de la OMI

El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) otorgó un respaldo clave a la gestión del diplomático panameño Arsenio Domínguez Velasco , al acordar la prórroga de su mandato como Secretario General por cuatro años adicionales. De confirmarse la decisión en las instancias correspondientes, el funcionario permanecerá al frente del organismo rector del transporte marítimo global hasta el 31 de diciembre de 2031 .

El anuncio se oficializó durante la 138.ª sesión del Consejo de la OMI, cuerpo directivo integrado por 40 Estados miembros que se reunió del 2 al 6 de noviembre en la sede central de la entidad en Londres, Reino Unido. La resolución extiende el periodo inicial de Domínguez, programado originalmente entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027.

Durante el desarrollo de la sesión plenaria del 4 de noviembre, el presidente del Consejo, el español Víctor Jiménez, formalizó el anuncio en representación de la delegación de países miembros. Jiménez confirmó que la propuesta técnica aprobada por el Consejo se someterá al proceso de ratificación formal ante la Asamblea General de la OMI, instancia que se reunirá a finales de 2027 para dar el aval definitivo.

Tras conocerse la votación del organismo, Domínguez expresó su posición ante los delegados internacionales reunidos en la capital británica: “Agradezco profundamente a los miembros del Consejo y a todos los miembros de la Organización su continua confianza y apoyo. Mantengo mi compromiso de seguir sus directrices y contribuir a nuestros esfuerzos colectivos en apoyo del transporte marítimo mundial y de la gente de mar”.

Arsenio Domínguez Velasco es el décimo secretario general en la historia de la OMI y el primer panameño en ocupar la máxima magistratura de esta agencia especializada de las Naciones Unidas. Su elección original ocurrió durante la 129.ª sesión del Consejo en julio de 2023, siendo posteriormente respaldada de forma unánime por la 33.ª Asamblea de la OMI en diciembre de ese mismo año.

La recomendación anticipada del Consejo otorga predictibilidad regulatoria a la agenda de la OMI en un momento crítico para la industria marítima transoceánica, marcada por la implementación de normativas de reducción de emisiones de carbono, la digitalización de procesos portuarios y la protección de las tripulaciones en zonas de conflicto geopolítico.