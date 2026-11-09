Pólvora lista: Así llega el ataque de Panamá para medirse a Curazao

Una de las grandes preocupaciones de todos los años para Panamá ha sido la parte ofensiva. No es un secreto que esta es una de las líneas más señaladas del equipo y en la que más se hace énfasis en mejorar. El reciente Mundial 2026, en el que Panamá fue el único equipo en no anotar es el ejemplo más claro de esto.

Sin embargo, existe una fe ciega de parte de Thomas Christiansen para estos elementos, quienes deberán tener un buen desempeño para los dos partidos ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Para este llamado, dentro de los 25 convocados, se destaca que Christiansen decidió llamar a tres delanteros centros. José Fajardo, Kadir Barría y Josué Vergara estarán en esa primera línea de ataque.

De este trío, el que mejor llega a la selección sería el propio Fajardo. El delantero de la Universidad Católica anotó un doblete ante el Macará por la Serie A de Ecuador. Antes de este partido, en los cuatro encuentros que vio con el club en el mes de septiembre, vio gol en tres de esos duelos.

En la reciente gira asiática, el delantero de 33 años se fue en blanco en los tres partidos, aunque solo vio minutos ante Nueva Zelanda.

A pesar de esto, Fajardo es el delantero de confianza para Christiansen y debido a la importancia de estos duelos se necesita a un ariete experimentado como lo es el exjugador del CAI.

En el caso de Barría si varia un poco la situación. El juvenil de 19 años ha estado alternando dinámica con el primer equipo y el filial del Botafogo. Pero para Christiansen, según dijo en la última conferencia de prensa, lo importante es que siga viendo minutos, ya sea con los de su categoría o con los más grandes.

El último partido que disputó el delantero con el primer equipo del Botafogo fue el pasado 7 de octubre cuando jugó 10 minutos ante el Vasco da Gama, sin embargo vio acción en la Copa de Brasil Sub-20 con el equipo filial el pasado 22 de octubre en la que anotó uno de los goles de la clasificación.

Por último, Josué Vergara, es la gran sensación de esta lista. Tras todo el periplo que ocurrió en la gira asiática, en la que el delantero del Gent resultó lesionado, Vergara vuelve a esta disponible y recuperado de su lesión de cadera que lo dejó marginado cinco partidos con su club.

Regresó ante el Lommel el 1 de noviembre y disputó 19 minutos. También vio acción ante el KuPS en la UEFA Conference League y el pasado fin de semana contra el KV Kortrijk, saliendo desde el 11 titular en estos dos últimos cotejos.

Los extremos también anotan

Para esta posición, José Luis Rodríguez, Giovany Herbert, Ismael Díaz y Édgar Bárcenas han sido los citados por Christiansen. Aunque, el delantero del León ha estado en un momento ‘dulce’ de cara a gol.

Díaz, quien se perdió la gira asiática por decisión técnica, vive un momento importante de cara a gol. En los últimos seis partidos con el equipo mexicano, registró tres goles y una asistencia, es decir cuatro contribuciones de gol. En el último partido, ante Chivas apenas vio 15 minutos, pero esto seguro pensando y priorizando el descanso para el jugador.