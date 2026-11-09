Malaria en Merca Panamá: el Minsa suma 124 personas contagiadas

Los casos de malaria detectados en Merca Panamá continúan en aumento. El Ministerio de Salud (Minsa) informó este lunes que la cifra llegó a 124 personas contagiadas, de las cuales 59 completaron el tratamiento médico, 50 permanecen bajo atención y 15 abandonaron la medicación. El incremento se produce apenas tres días después de que el Minsa reportara 99 casos positivos, el pasado 6 de noviembre. En ese momento, 12 personas habían abandonado el tratamiento, 33 continuaban bajo medicación y 52 habían completado el esquema o se encontraban en seguimiento.

Trabajadores informales los más afectados La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, informó que aproximadamente el 75% de los afectados son trabajadores informales que desarrollan sus actividades en Merca Panamá, principalmente carretilleros. La situación representa un desafío para las autoridades sanitarias debido a la movilidad de estos trabajadores, quienes suelen permanecer entre dos y tres días en el mercado, incluso durante la noche, y luego regresan a sus respectivos corregimientos de residencia.

El Minsa realiza gestiones para localizar a las 15 personas que abandonaron la medicación, con el propósito de que retomen el esquema correspondiente. Las autoridades han compartido información con distintas regiones e instalaciones de salud para facilitar su ubicación. Nuevos controles en Merca Panamá Entre las medidas anunciadas por el Minsa figura una jornada multisectorial de limpieza en las áreas perimetrales del mercado, en la que participarán el Minsa, el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Municipio de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas y la Policía Nacional, entre otras instituciones. Las autoridades señalaron que las fumigaciones, por sí solas, no son suficientes para controlar el brote. Por ello, también intervendrán las áreas verdes, los drenajes, los espacios con acumulación de agua y otros sitios que favorecen la reproducción del mosquito transmisor. Asimismo, se establecerá un punto de control en los accesos a Merca Panamá para identificar a personas con síntomas febriles y facilitar su evaluación médica. El Minsa mantiene un puesto de atención sanitaria activo las 24 horas del día, mientras que el personal de control de vectores realiza labores desde la 1:00 a. m., durante los horarios de mayor actividad del mosquito.