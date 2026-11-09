Administrativos de la UNACHI protestan por el pago de más de $10 millones en sueldos adeudados

Funcionarios administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) realizaron este lunes una jornada de protesta en la vía Panamericana, a la altura de la provincia de Chiriquí, para exigir el pago de al menos tres quincenas atrasadas que mantienen a más de 2 mil trabajadores sin recibir sus salarios completos. Los manifestantes denunciaron que la deuda salarial supera los $20 millones. Sin embargo, según indicaron, hasta el momento solo se han desembolsado cerca de $4 millones, una cifra insuficiente para cubrir los pagos pendientes. Entre los compromisos adeudados se encuentran la segunda quincena de octubre y varias quincenas correspondientes al mes de septiembre, situación que ha generado preocupación e incertidumbre entre los colaboradores de la casa de estudios superiores. Durante la manifestación, unidades antidisturbios desalojaron a los protestantes del área donde mantenían el cierre parcial de la carretera. No obstante, los trabajadores regresaron posteriormente para continuar con su reclamo de manera pacífica, exigiendo una respuesta inmediata de las autoridades nacionales.

El rector de la UNACHI, Dr. Absel Navarro Camarena, respaldó el llamado de los funcionarios y reiteró que la administración universitaria ha realizado múltiples gestiones ante las entidades gubernamentales para obtener los recursos necesarios. “Estamos hablando de millones de dólares. Nosotros hicimos la solicitud al Gobierno Central. Desde que entramos el 31 de agosto de 2026 estamos solicitando, tocando las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría, pero no se dan esos recursos necesarios”, manifestó. Navarro explicó que la universidad aún no cuenta con los fondos para cubrir la segunda quincena de octubre ni el resto de las obligaciones salariales correspondientes al año 2026. “Todavía no tenemos pago para la segunda quincena de octubre y todo lo que es el resto del año 2026”, afirmó. El rector señaló además que la institución ha implementado medidas de austeridad, incluyendo reducciones en direcciones administrativas, sobresueldos y gastos de representación. Sin embargo, aseguró que estas acciones tienen un impacto limitado debido a que gran parte del presupuesto está destinado al pago de personal permanente protegido por la ley. “No tenemos suficiente capacidad de maniobra financiera para resolver esta situación”, expresó.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias sociales y económicas que está provocando la falta de pago a los trabajadores universitarios. “Estamos hablando de personas que no cobran ni reciben sus salarios, que tienen hijos, adultos mayores y familiares enfermos. Algunos han dejado de enviar a sus hijos a las escuelas porque no pueden cubrir sus principales necesidades”, lamentó. El rector también destacó que la crisis afecta directamente la economía de la provincia de Chiriquí, debido a la disminución de dinero en circulación y al impacto en el sistema bancario. “Esto produce un impacto social y económico en la provincia porque es dinero que se ha dejado de circular y que también ha impactado al sector bancario, ya que una de las principales carteras bancarias es la de la UNACHI”, sostuvo. Durante las protestas, los funcionarios administrativos expresaron su frustración por la falta de respuesta a la crisis que afecta a más de 2 mil colaboradores de la Universidad Autónoma de Chiriquí. La vocera de los administrativos de la UNACHI, Katherine Santamaría, señaló a TVN Noticias que existían expectativas de que la situación financiera mejorara con el cambio de administración universitaria, pero aseguró que hasta el momento no han visto resultados concretos. “Consideramos que con el cambio que se estaba dando en la universidad se iba a dar un mejor desempeño, pero sentimos que esto no está pasando. De hecho, el rector ni siquiera está aquí. Preguntamos si estaba en Panamá y nos han dicho que tampoco anda en Panamá”, manifestó.