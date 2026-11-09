Mulino promete fondos para fortalecer alertas sísmicas en Panamá tras terremoto de 7.5

A un mes del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá, el presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que su gobierno respaldará las inversiones necesarias para fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana recomendados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Durante declaraciones ofrecidas este lunes, el mandatario afirmó que los recursos económicos no serán un obstáculo para mejorar las herramientas que permiten vigilar la actividad sísmica y advertir oportunamente a la población ante posibles emergencias. “Lo que haya que pagar se pagará. Créame que por un par de miles de dólares no vamos a dejar de pagar los mejoramientos a esa herramienta que nos sirven a todos”, expresó Mulino al referirse a las necesidades planteadas por los especialistas del Instituto de Geociencias.

El presidente señaló que el reciente movimiento telúrico dejó importantes lecciones para el país sobre la necesidad de estar mejor preparados frente a fenómenos naturales de esta magnitud. “Ahora hemos descubierto lo que puede pasar y que debemos estar prevenidos, sobre todo no solo con el sistema, sino prevenir y programarlo para que estas cosas no nos agarren de sorpresa”, manifestó. Mulino también hizo un llamado a la unidad nacional tras la emergencia y expresó su deseo de que el terremoto se convierta en una oportunidad para fortalecer la solidaridad entre los panameños. “Espero que lo del terremoto sea algo que nos una”, indicó.