IMA retoma las agroferias este miércoles 11 de noviembre

Además, el IMA recomendó llevar bolsas reutilizables para transportar las compras y promover prácticas más sostenibles durante las agroferias.

Las personas que deseen realizar sus compras deberán presentar su cédula de identidad personal como requisito para adquirir los productos.

Las jornadas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, con el objetivo de acercar a los consumidores productos de primera necesidad a precios accesibles.

Luego de la pausa por las fiestas patrias, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) retomará este miércoles 11 de noviembre las agroferias en distintos puntos del país.

Agroferias del miércoles 11 de noviembre a nivel nacional

Para este miércoles 11 de noviembre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:

-Colón: Barriada Juan Demóstenes Arosemena (Sector La Y) en el corregimiento de San Juan en el distrito de Colón.

-Panamá Oeste: Cancha de Veracruz en el corregimiento de Veracruz en el distrito de Arraiján.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Tolé en el corregimiento de Tolé cabecera.

-Bocas del Toro: Puerto de la comunidad de Súrsuba en Cochigró en el distrito de Changuinola.

-Darién: Cuadro de Softball de Sansón en Metetí en el distrito de Pinogana.

-Los Santos: A un costado de la iglesia de Macaracas cabecera en el dsitrito de Macaracas.

-Coclé: Comunidad de Las Marías en Río Indio en el distrito de Penonomé.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de El Paredón en el distrito de Ñürüm.

-Veraguas: Junta Comunal de Los Milagros en el distrito de La Mesa.

-Panamá Este: Gimnasio Laureano Sánchez en el corregimiento de Tocumen en el distrito de Panamá y en Chichina Arriba (Torín) en el corregimiento de Santa Cruz de Chinina en Chepo.