Presidente Mulino asistirá a los actos protocolares del 10 de noviembre en Los Santos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que asistirá a los actos protocolares del 10 de noviembre en la Villa de Los Santos, que se celebrará mañana, martes.

La noticia llega a un mes del terremoto de 7.5 que afectó a la región de Azuero, entre esas la provincia de Los Santos, el pasado 9 de octubre.

”Mañana celebramos la primera gesta de independencia del Reino de España en 1821. En una ciudad o pueblo, de hecho, que ha sido simbolo de nuestra nacionalidad y folclore como es La Villa de Los Santos”, comentó Mulino, este lunes, durante el acto de apertura de la inauguración de la edición 65 del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

El mandatario reveló que asistirá con todo su equipo de gobierno. Recalcó que espera estar a las 7:00 de la mañana en el Parque Rufina Alfaro para luego visitar la iglesia y la Municipalidad.

”Quiero ver como está eso por allá porque no he tenido la oportunidad de ir y aprovecharé mañana para hacer eso y ver todo con mis propios ojos”, señaló.