El Papa León XIV reúne a 2 millones de fieles en su primera misa en Argentina

El papa León XIV oficia este lunes su primera misa en suelo argentino, en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires, donde una multitud de fieles se congregó desde tempranas horas para participar en la celebración religiosa.
La convocatoria ha generado una movilización masiva. Según cifras difundidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de 2 millones de personas se encuentran en la zona para presenciar la misa del Santo Padre.
Miles de personas llegaron desde la noche anterior y acamparon en los alrededores del monumento con el propósito de conseguir un lugar desde donde acompañar al pontífice durante su primera celebración eucarística en Argentina.
La llegada del pontífice a Palermo estaba prevista para antes del mediodía, después de cumplir una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires, donde compartió un encuentro con residentes y personal de este centro de atención a personas con discapacidad.
La misa, programada para las 11:30 de la mañana (hora argentina), constituye uno de los principales acontecimientos de su visita apostólica al país y marca el regreso de una celebración papal multitudinaria al Monumento de los Españoles, 44 años después de la visita de Juan Pablo II en 1982.
La expectativa por el encuentro se hizo evidente desde la madrugada, con familias, jóvenes, adultos mayores y grupos religiosos que llegaron desde distintos puntos de Argentina. Entre banderas, canciones religiosas, oraciones y muestras de emoción, los asistentes aguardaron la llegada de León XIV para participar en la celebración.
La jornada representa el primer encuentro masivo del pontífice con los fieles argentinos durante su visita al país, que se desarrolla casi cuatro décadas después de la última visita de un papa a territorio argentino.