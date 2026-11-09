El Papa León XIV reúne a 2 millones de fieles en su primera misa en Argentina

El papa León XIV oficia este lunes su primera misa en suelo argentino, en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires, donde una multitud de fieles se congregó desde tempranas horas para participar en la celebración religiosa.

La convocatoria ha generado una movilización masiva. Según cifras difundidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de 2 millones de personas se encuentran en la zona para presenciar la misa del Santo Padre.

Miles de personas llegaron desde la noche anterior y acamparon en los alrededores del monumento con el propósito de conseguir un lugar desde donde acompañar al pontífice durante su primera celebración eucarística en Argentina.