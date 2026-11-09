Mujer da a luz en la estación de San Miguelito con apoyo de agentes y paramédicos

Una mujer dio a luz dentro de una estación del Metro de Panamá gracias a la rápida intervención de unidades policiales y personal de atención de emergencias, en un hecho que fue destacado por las autoridades como un ejemplo de solidaridad y trabajo coordinado.
Según la información oficial, la ciudadana comenzó a presentar fuertes dolores de parto mientras se encontraba en la estación San Miguelito. Ante la situación, el sargento primero Freslin Vanega y el agente Noriel Sánchez, ambos pertenecientes a la Unidad de Policía Metropolitana (U.P.M.), actuaron de inmediato para brindarle asistencia.
Los uniformados, con el apoyo del personal del Metro de Panamá, acompañaron a la mujer hasta el cuarto de primeros auxilios de la estación, donde se desarrolló el nacimiento del bebé en condiciones seguras y bajo constante atención.
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Las autoridades señalaron que la coordinación entre los agentes y el personal de la estación fue fundamental para garantizar el bienestar de la madre y del recién nacido durante los momentos previos al parto.
Tras el nacimiento, personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) llegó al lugar para atender a ambos y realizar su traslado a un centro médico, con el fin de que recibieran la evaluación y cuidados correspondientes.
El hecho fue compartido por las autoridades a través de sus canales oficiales, resaltando la solidaridad demostrada por todos los involucrados ante una situación inesperada que terminó con la llegada de una nueva vida.