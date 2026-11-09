Mujer da a luz en la estación de San Miguelito con apoyo de agentes y paramédicos

Una mujer dio a luz dentro de una estación del Metro de Panamá gracias a la rápida intervención de unidades policiales y personal de atención de emergencias, en un hecho que fue destacado por las autoridades como un ejemplo de solidaridad y trabajo coordinado.

Según la información oficial, la ciudadana comenzó a presentar fuertes dolores de parto mientras se encontraba en la estación San Miguelito. Ante la situación, el sargento primero Freslin Vanega y el agente Noriel Sánchez, ambos pertenecientes a la Unidad de Policía Metropolitana (U.P.M.), actuaron de inmediato para brindarle asistencia.

Los uniformados, con el apoyo del personal del Metro de Panamá, acompañaron a la mujer hasta el cuarto de primeros auxilios de la estación, donde se desarrolló el nacimiento del bebé en condiciones seguras y bajo constante atención.