Russell Brand es condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresiones sexuales

El actor y comediante británico Russell Brand fue sentenciado este lunes 9 de noviembre a 10 años y medio de prisión, tras ser declarado culpable de una violación y tres agresiones sexuales cometidas en el Reino Unido entre 2004 y 2009.
“Hace unos veinte años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso. Era inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático. Pero también se había convertido en un depredador sexual”, declaró el juez Joel Bennathan al leer la sentencia a Brand, según recogió la agencia de noticias AFP.
Seis mujeres lo acusaron de violación y agresiones sexuales cometidas entre 1999 y 2009, cuando era un conocido humorista de monólogos y presentador de televisión. Por su parte, la Fiscalía describió a Brand como un depredador sexual ‘despiadado, calculador y manipulador’.
“Brand utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas. A medida que aumentaba su notoriedad, también lo hacía su sensación de tener derecho a todo”, declaró en un comunicado el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy.
Ampliamente conocido por su salto a Hollywood e incluso por haber mantenido una breve unión matrimonial con la cantante Katy Perry, Brand se caracterizó por tener una personalidad multifacética que lo llevó a desempeñarse como presentador de televisión y analista político. Si bien inicialmente mantenía una postura ideológica de izquierda, en los últimos años se convirtió en un influenciador que propagaba teorías antivacunas y respaldaba a la administración de Donald Trump.
La sentencia contra Russell Brand también abre un debate dentro de la industria del entretenimiento, ya que el comportamiento por el que fue condenado el personaje televisivo era considerado un secreto a voces. El proceso judicial contra Brand comenzó poco después de que una investigación de la cadena británica Channel 4 indagara en las acusaciones de las víctimas, quienes describieron a una figura incapaz de sentir compasión por los demás, en marcado contraste con la personalidad extrovertida que exhibía frente a las cámaras.