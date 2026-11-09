Russell Brand es condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresiones sexuales

El actor y comediante británico Russell Brand fue sentenciado este lunes 9 de noviembre a 10 años y medio de prisión, tras ser declarado culpable de una violación y tres agresiones sexuales cometidas en el Reino Unido entre 2004 y 2009.

“Hace unos veinte años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso. Era inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático. Pero también se había convertido en un depredador sexual”, declaró el juez Joel Bennathan al leer la sentencia a Brand, según recogió la agencia de noticias AFP.

Seis mujeres lo acusaron de violación y agresiones sexuales cometidas entre 1999 y 2009, cuando era un conocido humorista de monólogos y presentador de televisión. Por su parte, la Fiscalía describió a Brand como un depredador sexual ‘despiadado, calculador y manipulador’.

“Brand utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas. A medida que aumentaba su notoriedad, también lo hacía su sensación de tener derecho a todo”, declaró en un comunicado el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy.