Panamá regula sus servicios de alertas sísmicas: Conoce las nuevas reglas para sistemas privados y protección civil

A un mes del terremoto 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 09 de octubre de 2026, ¿qué avances ha hecho el Gobierno en los sistemas de detección sísmica y alerta temprana?
El 2 de noviembre el Ministerio de Gobierno publicó en Gaceta Oficial un Decreto Ejecutivo reglamentando la coordinación interinstitucional y la colaboración del sector privado para la difusión de avisos sísmicos tempranos.
Actualmente, en Panamá muchos ciudadanos utilizan el sistema de alertas de Google u otras aplicaciones privadas. También existe el portal SismoLive Panama, del Municipio de Panamá.
La reglamentación oficial busca salvaguardar las competencias del Estado en materia de protección civil y garantizar la protección de los datos personales de los usuarios.
Entre otras disposiciones, habilita a los proveedores de sistemas tecnológicos privados a operar la funcionalidad de detección y aviso sísmico temprano en dispositivos móviles, incluyendo activación automática, siempre y cuando se cumpla con la legislación vigente.
“Los avisos podrán constituir la primera notificación del evento, sin esperar una declaratoria oficial ni validación o autorización estatal previa para cada emisión. Serán informativos y complementarios, identificarán su origen técnico privado y no constituirán estados oficiales de alerta ni órdenes de evacuación, ni sustituirán las competencias del Sinaproc”, detalló la resolución publicada en Gaceta Oficial.
El documento también establece que los datos obtenidos para la detección y los avisos sísmicos se utilizarán exclusivamente para detectar y verificar sismos, y comunicar avisos tempranos. Prohíbe utilizar esos datos para mercadero, comercialización o cualquier otra finalidad ajena al servicio sísmico.
El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Nestor Luque, advirtió en un discurso el 3 de noviembre que es necesario que el país invierta entre 1.5 y 3 millones de dólares para el desarrollo de un sistema nacional de alerta temprana sísmica.
Señaló también que se necesita reforzar las estaciones sísmicas para que operen a capacidad y que se debe disponer de mayores recursos para responder en caso de emergencias.