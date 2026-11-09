Panamá regula sus servicios de alertas sísmicas: Conoce las nuevas reglas para sistemas privados y protección civil

A un mes del terremoto 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 09 de octubre de 2026, ¿qué avances ha hecho el Gobierno en los sistemas de detección sísmica y alerta temprana?

El 2 de noviembre el Ministerio de Gobierno publicó en Gaceta Oficial un Decreto Ejecutivo reglamentando la coordinación interinstitucional y la colaboración del sector privado para la difusión de avisos sísmicos tempranos.

Actualmente, en Panamá muchos ciudadanos utilizan el sistema de alertas de Google u otras aplicaciones privadas. También existe el portal SismoLive Panama, del Municipio de Panamá.

La reglamentación oficial busca salvaguardar las competencias del Estado en materia de protección civil y garantizar la protección de los datos personales de los usuarios.

Entre otras disposiciones, habilita a los proveedores de sistemas tecnológicos privados a operar la funcionalidad de detección y aviso sísmico temprano en dispositivos móviles, incluyendo activación automática, siempre y cuando se cumpla con la legislación vigente.

“Los avisos podrán constituir la primera notificación del evento, sin esperar una declaratoria oficial ni validación o autorización estatal previa para cada emisión. Serán informativos y complementarios, identificarán su origen técnico privado y no constituirán estados oficiales de alerta ni órdenes de evacuación, ni sustituirán las competencias del Sinaproc”, detalló la resolución publicada en Gaceta Oficial.