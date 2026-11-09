A un mes del terremoto en Panamá, ¿cómo están funcionando los centros de salud de la CSS?

La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene la atención médica de sus asegurados mientras continúa la recuperación de las instalaciones de salud afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. A un mes del terremoto, la institución también enfrenta un escenario epidemiológico marcado por la circulación de virus respiratorios y hospitalizaciones por dengue y malaria. Las lluvias y los cambios de temperatura propios de noviembre han favorecido la circulación de enfermedades como influenza, virus sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus, parainfluenza, metapneumovirus y COVID-19. Algunos de estos virus han provocado hospitalizaciones, por lo que la CSS recomienda reforzar las medidas de prevención. Entre las principales recomendaciones está la vacunación contra la influenza, el virus sincitial respiratorio y la COVID-19, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones.

Además, la institución mantiene vigilancia por casos de dengue y malaria causada por Plasmodium vivax. Ante síntomas como fiebre persistente o dificultad para respirar, las autoridades recomiendan acudir a una instalación de salud. La CSS también recordó a los asegurados que deben utilizar los cuartos de urgencias únicamente cuando sea necesario y acudir a las policlínicas, ULAPS, CAPPS o sedes alternas para citas y controles médicos. Asimismo, pidió no suspender los tratamientos de enfermedades crónicas ni faltar a las sesiones de hemodiálisis. Para reducir el riesgo de contagio, recomienda lavarse las manos frecuentemente y cubrirse la boca y la nariz al toser. En el caso del dengue, insiste en eliminar recipientes y objetos que acumulen agua y puedan convertirse en criaderos de mosquitos.

¿Qué instalaciones de la CSS mantienen cambios en sus servicios?

En la región metropolitana, los pacientes de la Policlínica Presidente Remón reciben atención en otras policlínicas de la CSS. Asimismo, la ULAPS Prof. Carlos Velarde, en San Cristóbal, permanece cerrada por trabajos de cambio de techo. Como alternativa, los asegurados pueden acudir a las policlínicas José Joaquín Vallarino, Manuel María Valdés, en San Miguelito, y Generoso Guardia, en Santa Librada. En Herrera, el CAPPS de Los Pozos brinda atención en espacios temporales habilitados fuera del edificio, mientras se gestiona una nueva instalación. En tanto, en Los Santos, la ULAPS de Tonosí mantiene sus servicios en el hospital modular de la CSS, ubicado junto a la unidad, debido a las reparaciones de su edificio principal.

En Veraguas, el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, ya recibió nuevamente a sus pacientes hospitalizados. Sus servicios de urgencias, partos y hemodiálisis funcionan con normalidad, aunque continúan los trabajos en la lavandería y parte de la consulta externa, que se atiende en el ala 2. Por otro lado, la Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego, en Chitré, ofrece atención en una estructura modular dentro de sus instalaciones. Mientras que la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, mantiene activos urgencias, consulta externa y hemodiálisis, aunque algunas áreas de la planta alta siguen cerradas.