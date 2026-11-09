Latinex supera los $9,000 millones en negociaciones a septiembre de 2026

El mercado bursátil panameño cerró el noveno mes de 2026 con cifras al alza. El volumen total negociado en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) se situó en $9,087 millones al finalizar septiembre, registrando un incremento de $2,481 millones (equivalente a un 37.6%) en comparación con los $6,606 millones reportados en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con los datos financieros oficiales de la institución, el número de transacciones también experimentó un crecimiento al pasar de 11,592 a 13,081 operaciones, lo que representa un aumento del 12.8% (1,489 transacciones adicionales).

Desglose por mercados

El motor principal de este crecimiento fue el mercado primario, que acumuló $7,222 millones, superando en $1,751 millones (+32.0%) el registro del año anterior. Por su parte, el mercado secundario mostró el mayor dinamismo porcentual al crecer un 69.6%, alcanzando los $1,638 millones ($672 millones más que en septiembre de 2025). En contraste, el segmento de recompras registró una contracción, situándose en $227 millones, lo que representa una caída de $227 millones (-22.7%) frente a los $454 millones del ciclo previo (según la lectura de variación interanual indicada en las cifras globales). En cuanto a la composición del mercado total, la renta fija acaparó el 87% de las operaciones, dividida entre el sector corporativo y de gobierno, mientras que la renta variable representó apenas el 13%.

Custodia y mercados integrados

Los activos bajo custodia totalizaron $49,770 millones a septiembre de 2026, reflejando un crecimiento de $5,648 millones (+12.8%) frente a diciembre de 2025. Del total de custodia, la porción local sumó $41,405 millones (97% del total) y la internacional alcanzó $8,365 millones.

Modelos de integración: Operadores remotos y Acuerdos de corresponsalía

Al cierre de septiembre de 2026, los mercados integrados a través de la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas (Amerca) acumularon un volumen de $1,922 millones y 5,871 operaciones conjuntas. Al analizar el comportamiento interanual de esta red regional, se observa una fuerte contracción en el flujo total de transacciones en comparación con periodos anteriores. El volumen histórico anual consolidado muestra una curva descendente clara frente a los años previos:

En 2025, el volumen acumulado de los mercados integrados alcanzó los $561 millones (287 millones en operadores remotos y 274 millones en acuerdos de corresponsalía).

Al corte de septiembre de 2026, el volumen acumulado se sitúa en $296 millones (196 millones mediante operadores remotos y 100 millones en acuerdos de corresponsalía).

Lo anterior refleja una desaceleración temporal o una reconfiguración de los flujos transfronterizos de capital dentro de la plataforma bursátil regional en lo que va del año.

Dentro de este esquema de integración centroamericana, Panamá se posiciona como el epicentro financiero principal de la red, concentrando la mayor parte de los volúmenes negociados tanto por la vía de operadores remotos como de corresponsalías, seguido por los mercados de El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

El comportamiento de la custodia por tipo de instrumento al cierre de septiembre de 2026