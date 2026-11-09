Latinex supera los $9,000 millones en negociaciones a septiembre de 2026

El mercado bursátil panameño cerró el noveno mes de 2026 con cifras al alza. El volumen total negociado en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) se situó en $9,087 millones al finalizar septiembre, registrando un incremento de $2,481 millones (equivalente a un 37.6%) en comparación con los $6,606 millones reportados en el mismo periodo de 2025.
De acuerdo con los datos financieros oficiales de la institución, el número de transacciones también experimentó un crecimiento al pasar de 11,592 a 13,081 operaciones, lo que representa un aumento del 12.8% (1,489 transacciones adicionales).
El motor principal de este crecimiento fue el mercado primario, que acumuló $7,222 millones, superando en $1,751 millones (+32.0%) el registro del año anterior. Por su parte, el mercado secundario mostró el mayor dinamismo porcentual al crecer un 69.6%, alcanzando los $1,638 millones ($672 millones más que en septiembre de 2025).
En contraste, el segmento de recompras registró una contracción, situándose en $227 millones, lo que representa una caída de $227 millones (-22.7%) frente a los $454 millones del ciclo previo (según la lectura de variación interanual indicada en las cifras globales).
En cuanto a la composición del mercado total, la renta fija acaparó el 87% de las operaciones, dividida entre el sector corporativo y de gobierno, mientras que la renta variable representó apenas el 13%.
Los activos bajo custodia totalizaron $49,770 millones a septiembre de 2026, reflejando un crecimiento de $5,648 millones (+12.8%) frente a diciembre de 2025. Del total de custodia, la porción local sumó $41,405 millones (97% del total) y la internacional alcanzó $8,365 millones.
Al cierre de septiembre de 2026, los mercados integrados a través de la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas (Amerca) acumularon un volumen de $1,922 millones y 5,871 operaciones conjuntas.
Al analizar el comportamiento interanual de esta red regional, se observa una fuerte contracción en el flujo total de transacciones en comparación con periodos anteriores. El volumen histórico anual consolidado muestra una curva descendente clara frente a los años previos:
Lo anterior refleja una desaceleración temporal o una reconfiguración de los flujos transfronterizos de capital dentro de la plataforma bursátil regional en lo que va del año.
Dentro de este esquema de integración centroamericana, Panamá se posiciona como el epicentro financiero principal de la red, concentrando la mayor parte de los volúmenes negociados tanto por la vía de operadores remotos como de corresponsalías, seguido por los mercados de El Salvador, Costa Rica y Guatemala.
Al examinar el desglose de los activos bajo custodia en la Central Latinoamericana de Valores (Latinclear) al cierre de septiembre de 2026, el crecimiento general estuvo liderado por el segmento de renta variable, que se situó en $14,608.9 millones, experimentando un incremento interanual del 34.76% (un aumento de $3,768.3 millones en comparación con septiembre de 2025).
Por su parte, los fondos en custodia sumaron $12,836.3 millones, registrando un alza del 21.71%, mientras que la renta fija alcanzó los $12,218.2 millones, con un crecimiento del 21.47% frente al mismo mes del año previo.
En contraste, los valores del estado mostraron una contracción interanual al pasar de $9,581.3 millones a $9,431.1 millones (una disminución de $150.2 millones). Los pagarés registraron un comportamiento positivo de $671.1 millones (+9.43%), en tanto que los cerpanes se ubicaron en $4.6 millones.