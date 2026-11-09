Detención de Santiago Peña: Fiscalía revela nuevos detalles de la investigación

La investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank en Paraguay sigue avanzando. El Ministerio Público de Paraguay informó este lunes que a lo largo de la investigación se han identificado a 37 empresas jurídicas y 35 personas presuntamente vinculadas al caso, por lo que no descarta nuevas imputaciones y medidas cautelares sobre bienes en los próximos días. El agente fiscal de Delitos Económicos, Francisco Cabrera, explicó que inicialmente la investigación contemplaba la imputación de 27 personas y la vinculación de siete empresas. Sin embargo, a medida que avanzaron las diligencias, las autoridades lograron identificar a más personas y sociedades relacionadas con los hechos investigados. Cabrera adelantó que el equipo fiscal espera formular nuevas imputaciones y solicitar otras medidas cautelares contra bienes, conforme avance el análisis de la documentación y las evidencias recopiladas.

El caso tiene entre sus principales investigados al expresidente de Paraguay, Santiago Peña, y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quienes fueron detenidos en el marco de las pesquisas por presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. Detención de Peña y Carvallo Por su parte, la agente fiscal de Delitos Económicos, Silva González, explicó que la decisión de detener a ambos exfuncionarios respondió a la existencia de un presunto peligro de fuga, con el objetivo de garantizar que permanezcan a disposición de la justicia. González relató que los fiscales se trasladaron hasta la residencia de Peña, donde lo encontraron y este permitió el ingreso de las autoridades acompañado de su abogado defensor. Allí le comunicaron la resolución que ordenaba su detención y, según la fiscal, el exmandatario manifestó que se ponía a disposición de la justicia. La representante del Ministerio Público indicó que posteriormente se realizaron las diligencias procesales correspondientes, dentro de los plazos establecidos para la investigación. Peña fue imputado por los presuntos delitos de administración en provecho propio y lesión de confianza, mientras que Carvallo enfrenta cargos por lesión de confianza y producción de documentos públicos de contenido falso, según los antecedentes de la imputación fiscal.

Allanamientos y búsqueda de dispositivos electrónicos Como parte de las diligencias preliminares, la Fiscalía también realizó una requisa en los lugares de reclusión de ambos exfuncionarios, con el propósito de localizar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos que pudieran utilizarse para establecer comunicaciones. Durante la revisión del lugar donde permanece detenido Peña, las autoridades encontraron un teléfono celular. Asimismo, se efectuaron allanamientos en propiedades vinculadas a los investigados, entre ellas una vivienda ubicada en la Quinta de San Bernardino, donde las autoridades buscaron elementos que pudieran aportar información a la causa.