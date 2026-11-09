Contraloría señala al MEF por la falta de recursos para atender pagos de salario en la UNACHI

Según explicó la entidad fiscalizadora, la falta de refrendo de algunos compromisos de la UNACHI responde a la ausencia de disponibilidad financiera para hacer frente a esas obligaciones.

En medio de las manifestaciones, la Contraloría General de la República emitió un comunicado para aclarar las razones por las que determinados trámites relacionados con la universidad no han sido refrendados, rechazando que exista una decisión institucional de paralizar o retrasar los procesos.

Trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) realizaron este lunes una jornada de protesta para exigir el pago de salarios y otros compromisos pendientes, una situación que ha generado preocupación entre los colaboradores de la casa de estudios superiores.

La Contraloría indicó que, para autorizar cualquier compromiso estatal, debe existir previamente la correspondiente viabilidad presupuestaria y financiera que garantice la cobertura de los pagos.

“La flta de refrendo de determinados compromisos de la UNACHI no responde a una decisión de detener o retrasar los trámites, sino a la falta de disponibilidad de fondos para hacer frente a esas obligaciones”, señaló la institución en su nota de prensa.

La Contraloría precisó además que no puede autorizar obligaciones cuando no existen los recursos necesarios en las cuentas correspondientes, ya que ello implicaría refrendar compromisos sin respaldo financiero.

La institución recordó que esta situación había sido advertida previamente debido a las dificultades presupuestarias que enfrenta la universidad.

En ese sentido, explicó que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar las gestiones necesarias para la asignación o traslado de los recursos que permitan a la UNACHI disponer de los fondos requeridos y continuar con los trámites que se encuentran pendientes.

El comunicado también destaca que, una vez los recursos estén disponibles y se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente, la Contraloría podrá proceder con los refrendos correspondientes.