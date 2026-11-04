Vuelve Kadir Barría y Josué Vergara llega a tiempo: La convocatoria para enfrentar a Curazao

La selección de Panamá ya tiene a sus 25 guerreros para enfrentarse a Curazao en la eliminatoria de los cuartos de final en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

Los dirigidos por Thomas Christiansen volverán a la acción este 12 y 15 de noviembre cuando se enfrenten a Curazao por un boleto al Final Four del torneo y por un cupo a la fase de grupos de la Copa Oro 2027.

Entre los 25 convocados hay varios nombres que se destacan. Vuelve a la selección de Panamá Kadir Barría del Botafogo. Tras perderse el Mundial 2026 y la gira asiática el pasado mes de octubre por decisión técnica, ariete de 19 años dirá presente como una de las alternativas en ataque para Christiansen.

En esta misma línea, había mucha incógnita si llegaría o no Josué Vergara del Gent. Finalmente el delantero se recuperó y tuvo el alta deportiva para ser convocado por Christiansen. El delantero es uno de los nombres del momento y está viviendo un gran inicio de temporada con el Gent tras anotar cuatro goles en 14 duelos entre todos los torneos.

En la mitad de la cancha, Manuel Morán del Cartaginés, de 29 años, tendrá la oportunidad de debutar con la selección mayor tras este llamado. Su buena temporada con el Cartaginés, donde ayudó al equipo a clasificarse a la final de la Copa Centroamericana 2026, le valió para estar en esta ventana de selecciones de la FIFA.

Es importante destacar que dentro de la lista, nuevamente se hizo el llamado de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Marcos de León (Sporting San Miguelito) y Daivis Murillo (Plaza Amador) fueron tomados nuevamente en cuenta tras su debut en la gira asiática.

En cuanto al relevo generacional, se continúa apostando por la juventud. Así lo refleja el llamado de Omar Valencia, Martín Krug y Giovany Herbert. Entre las bajas destacadas del equipo están Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, quienes no fueron tomados en cuenta para estos dos duelos. El equipo empezará a entrenarse este sábado 7 de septiembre con los jugadores locales una vez terminado sus compromisos con sus respectivos clubes, así como también los jugadores fuera de fronteras se irán incorporando a la selección de manera progresiva una vez finalizado sus deberes con sus equipos.