Martínez-Acha plantea abrir Iberoamérica al mundo para atraer inversiones y tecnología

Panamá propuso ampliar la cooperación de la Comunidad Iberoamericana más allá de su espacio geográfico, mediante alianzas con países de África, Asia y el Caribe, con énfasis en inversiones, tecnología, infraestructura y desarrollo económico.
La propuesta fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, durante el diálogo político de alto nivel de la reunión de Observadores Asociados y Consultivos, celebrado la noche de este martes 3 de noviembre en Madrid, España.
En el encuentro participaron el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.
Martínez-Acha sostuvo que los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, las nuevas dinámicas económicas y los desafíos de seguridad y cambio climático obligan a los países a fortalecer sus alianzas internacionales.
”El futuro de la Comunidad Iberoamericana dependerá también de su capacidad para construir alianzas más allá de su propio espacio geográfico”, afirmó Martínez-Acha.
Durante su intervención, Martínez-Acha dio la bienvenida a Angola, India y Turquía como nuevos Observadores Asociados, así como a la Asociación de Estados del Caribe como Observador Consultivo.
El ministro señaló que estas incorporaciones representan oportunidades para ampliar la cooperación energética, productiva, logística, científica, tecnológica y comercial.
Panamá identifica oportunidades con los nuevos observadores
El jefe de la diplomacia panameña destacó las oportunidades que representa cada incorporación para la región. Según explicó:
Angola: abre posibilidades de cooperación energética, productiva y logística, además de acercar a Iberoamérica al continente africano.
India: ofrece oportunidades de colaboración en innovación, inteligencia artificial, transformación digital y formación científica.
Turquía: permite fortalecer los vínculos entre Europa y Asia en infraestructura, comercio y conectividad.
Asociación de Estados del Caribe: amplía la cooperación regional en asuntos marítimos, climáticos, económicos y sociales.
Martínez-Acha consideró que esta diversidad debe convertirse en una ventaja estratégica para los países iberoamericanos.
Durante el diálogo político, el canciller presentó tres propuestas para convertir las nuevas alianzas en iniciativas concretas.
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La primera consiste en desarrollar mecanismos de cooperación que permitan conectar universidades, centros de investigación, empresas e instituciones públicas para compartir conocimientos, tecnología y formación especializada.
La segunda apunta a identificar oportunidades de inversión y proyectos de infraestructura, comercio y transformación digital que generen beneficios para los países participantes.
La tercera busca establecer resultados medibles mediante iniciativas voluntarias, con objetivos, responsables y plazos definidos, acompañadas por la Secretaría General Iberoamericana.
”No necesitamos multiplicar declaraciones. Necesitamos multiplicar resultados”, expresó el ministro.
El canciller también manifestó la disposición de Panamá de contribuir a estos esfuerzos desde su posición como plataforma logística, marítima, aérea y de servicios, así como punto de conexión entre continentes.
En ese sentido, utilizó el Canal de Panamá como referencia de la capacidad del país para conectar regiones y planteó que esa experiencia también puede trasladarse a la cooperación internacional.
”Hoy queremos contribuir también a conectar voluntades, conocimientos y oportunidades”, señaló.
En la parte final de su discurso, Martínez-Acha sostuvo que el multilateralismo debe funcionar como una herramienta para encontrar soluciones y no limitarse a encuentros diplomáticos periódicos.
A su juicio, la efectividad de la Comunidad Iberoamericana no debe medirse por la cantidad de países que participan, sino por los problemas que logran resolver conjuntamente y las oportunidades que generan para sus ciudadanos.
El ministro recordó además el legado del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar hace 200 años, y señaló que la soberanía y la cooperación pueden fortalecerse mutuamente.
Finalmente, defendió una Comunidad Iberoamericana abierta al mundo, capaz de aprovechar su diversidad y ampliar sus relaciones internacionales.
”Que Iberoamérica no sea solamente una comunidad que comparte su pasado, sino una comunidad que convoca al mundo para construir su futuro”, concluyó Martínez-Acha.
La intervención panameña se produjo en el contexto de la reunión de Observadores Asociados y Consultivos en Madrid, como parte de los encuentros vinculados a la XXX Cumbre Iberoamericana
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