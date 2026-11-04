Martínez-Acha plantea abrir Iberoamérica al mundo para atraer inversiones y tecnología

Panamá propuso ampliar la cooperación de la Comunidad Iberoamericana más allá de su espacio geográfico, mediante alianzas con países de África, Asia y el Caribe, con énfasis en inversiones, tecnología, infraestructura y desarrollo económico.

La propuesta fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, durante el diálogo político de alto nivel de la reunión de Observadores Asociados y Consultivos, celebrado la noche de este martes 3 de noviembre en Madrid, España.

En el encuentro participaron el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Martínez-Acha sostuvo que los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, las nuevas dinámicas económicas y los desafíos de seguridad y cambio climático obligan a los países a fortalecer sus alianzas internacionales.

”El futuro de la Comunidad Iberoamericana dependerá también de su capacidad para construir alianzas más allá de su propio espacio geográfico”, afirmó Martínez-Acha.

Durante su intervención, Martínez-Acha dio la bienvenida a Angola, India y Turquía como nuevos Observadores Asociados, así como a la Asociación de Estados del Caribe como Observador Consultivo.

El ministro señaló que estas incorporaciones representan oportunidades para ampliar la cooperación energética, productiva, logística, científica, tecnológica y comercial.

Panamá identifica oportunidades con los nuevos observadores

El jefe de la diplomacia panameña destacó las oportunidades que representa cada incorporación para la región. Según explicó:

Angola: abre posibilidades de cooperación energética, productiva y logística, además de acercar a Iberoamérica al continente africano.

India: ofrece oportunidades de colaboración en innovación, inteligencia artificial, transformación digital y formación científica.

Turquía: permite fortalecer los vínculos entre Europa y Asia en infraestructura, comercio y conectividad.

Asociación de Estados del Caribe: amplía la cooperación regional en asuntos marítimos, climáticos, económicos y sociales.

Martínez-Acha consideró que esta diversidad debe convertirse en una ventaja estratégica para los países iberoamericanos.

Durante el diálogo político, el canciller presentó tres propuestas para convertir las nuevas alianzas en iniciativas concretas.