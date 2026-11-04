Meduca prevé reparar la mayoría de las escuelas para marzo de 2027, afirma ministro Ventura Vega

El ministro de Educación, Ventura Vega, informó este miércoles 4 de noviembre que la mayoría de los centros educativos oficiales que requieren reparaciones estarán habilitados para marzo de 2027, como parte de los trabajos de evaluación y rehabilitación de las instalaciones escolares.

El titular del Ministerio de Educación (Meduca) explicó que la institución realiza inspecciones técnicas para determinar las condiciones de los planteles y garantizar que cuenten con instalaciones seguras antes de autorizar el regreso a clases.

“La mayoría de las escuelas van a estar para marzo”, afirmó Vega, quien reconoció que existe una cantidad importante de centros educativos que requieren reparaciones y que no habían figurado anteriormente en las estadísticas de mantenimiento.

El ministro señaló que los equipos de ingeniería, arquitectura, electromecánica y electricidad del Meduca realizan las inspecciones para determinar qué trabajos necesita cada plantel y respaldar técnicamente la decisión de habilitarlos.

Vega sostuvo que es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar que los estudiantes reciban clases en instalaciones seguras y que asumirá esa responsabilidad al momento de autorizar la apertura de los centros educativos.

Sobre las evaluaciones realizadas con apoyo de especialistas extranjeros, entre ellos profesionales de Estados Unidos y Venezuela, el ministro aclaró que estos no pueden firmar los informes técnicos que autorizan la habilitación de las escuelas.

Indicó que, aunque esos especialistas pueden acompañar las inspecciones, los documentos deben contar con el respaldo y la firma de profesionales reconocidos en Panamá.

“Yo tengo que respaldarme con los funcionarios nuestros, así como todas las instituciones”, manifestó.

El ministro agregó que los informes deben cumplir con los parámetros técnicos y profesionales requeridos para garantizar la seguridad de las instalaciones educativas.

Vega también se refirió a la realización de los desfiles patrios en las provincias donde algunas actividades fueron suspendidas debido a las afectaciones provocadas por el terremoto.

Explicó que la decisión de realizar o no los desfiles corresponde a las autoridades regionales y a las comunidades educativas, con la participación de gobernadores, alcaldes y representantes, y no exclusivamente al Meduca.

El ministro indicó que la evaluación debe tomar en cuenta las condiciones de cada provincia y aspectos como el bienestar y la salud mental de los estudiantes y las comunidades.

Panamá cuenta con aproximadamente 805,000 estudiantes en el sistema educativo público y 140,000 en el sector privado, según las cifras mencionadas por el titular de Educación.