Estudiantes afectados por el terremoto tendrán aulas seguras en marzo de 2027, asegura Meduca

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, aseguró que los estudiantes afectados por el terremoto estarán recibiendo clases en instalaciones seguras y adecuadas para el inicio del año escolar 2027, previsto para el próximo 3 de marzo, pese a los desafíos que enfrenta el país en materia de infraestructura educativa. Vega reconoció que la entidad enfrenta uno de los mayores retos de los últimos años, especialmente por la necesidad de reconstruir y habilitar decenas de centros educativos afectados. “Tenemos un gran reto en este momento que vive el país”, expresó el titular de Educación, al explicar que actualmente existe la necesidad de construir 85 nuevas escuelas para garantizar espacios adecuados para miles de estudiantes.

El ministro señaló que el tiempo para cumplir con esta tarea es limitado, ya que el calendario académico de 2027 comenzará el 3 de marzo. Sin embargo, aseguró que la institución trabaja para alcanzar las metas establecidas. “El año escolar comienza el 3 de marzo de 2027. El reto es grande. Haremos todo lo posible para cumplir con las metas”, afirmó. Vega Osorio reconoció que la reconstrucción y adecuación de la infraestructura educativa no será una labor sencilla, pero destacó el compromiso de las autoridades para responder a las necesidades de las comunidades afectadas. “No es fácil, pero tenemos el entusiasmo y la responsabilidad”, indicó.