Descuentos para jubilados: Mulino sanciona ley que amplía los beneficios

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes 2 de noviembre la ley que modifica y adiciona artículos a la Ley No. 6 del 16 de junio de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Javier Sucre y recibió 50 votos a favor durante su aprobación en la Asamblea Nacional.

Entre los beneficios contemplados en la reforma figuran descuentos del 20% en medicamentos, 25% en consultas médicas y 20% en equipos de asistencia, como sillas de ruedas, muletas, andaderas y camas hospitalarias.

La nueva normativa también amplía las rebajas en servicios de salud, incluyendo exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos.

En cuanto a las ayudas técnicas, incorpora descuentos para la adquisición de prótesis, bastones, sanitarios portátiles, sillas de baño y colchones especializados.

Además, la legislación contempla beneficios en la compra de alimentos y el pago de servicios básicos del hogar, como electricidad, agua, recolección de basura, telefonía e internet.