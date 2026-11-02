Navarro alerta sobre contaminación de aguas negras en la mina El Remance

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtió sobre un problema de contaminación de aguas negras en la mina de oro El Remance, ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, que se desbortó tras el terremoto de magnitud 7.5 del viernes 9 de octubre.
Durante una entrevista brindada a los medios de comunicación, el ministro señaló que durante el monitoreo constante que se realiza en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias en la mina El Remance, detectaron un problema de contaminación de aguas negras.
”Lo estamos atendiendo, va a costar una inversión fuerte porque esta mina fue abandonada hace 27 años (...) Esta es una lección para todos nosotros: las minas hay que cerrarlas”, señaló Navarro.
Asimismo, añadió que esta situación representa un problema que debe atenderse para evitar afectaciones a los recursos hídricos de la zona. Entre las prioridades mencionó la protección de las quebradas y los afluentes del río Santa María, considerado uno de los ríos más importantes del país.
Explicó que estos afluentes tienen especial relevancia debido a que aguas abajo se encuentran dos plantas potabilizadoras. No obstante, aseguró que, hasta el momento, el agua que llega a estas instalaciones mantiene buenas condiciones y que se realizan evaluaciones constantes para verificar su calidad.
“El agua que está llegando a las potabilizadoras está llegando en buen estado y estamos monitoreándolo constantemente, eso es lo más importante”, acotó el titular de MiAmbiente.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...