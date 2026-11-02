Navarro alerta sobre contaminación de aguas negras en la mina El Remance

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtió sobre un problema de contaminación de aguas negras en la mina de oro El Remance, ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, que se desbortó tras el terremoto de magnitud 7.5 del viernes 9 de octubre.

Durante una entrevista brindada a los medios de comunicación, el ministro señaló que durante el monitoreo constante que se realiza en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias en la mina El Remance, detectaron un problema de contaminación de aguas negras.

”Lo estamos atendiendo, va a costar una inversión fuerte porque esta mina fue abandonada hace 27 años (...) Esta es una lección para todos nosotros: las minas hay que cerrarlas”, señaló Navarro.