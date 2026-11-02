Rafael Mosquera se estrena como goleador en la MLS con el Red Bull New York

El juvenil Rafael Mosquera podría estar viviendo su mejor momento deportivo a nivel personal. El extremo de apenas 21 años emprendió su aventura en el Red Bull New York hace tres años y está recogiendo los frutos de este trabajo tras estar en el equipo filial y ahora con los más grandes.

Ante el Nashville SC, el futbolista panameño anotó su primer tanto con el primer equipo del conjunto de la ‘Gran Manzana’ en la derrota 3-2 contra los actuales campeones de la Supporter’s Shield de la Major League Soccer (MLS).

Durante un contragolpe letal de los neoyorquinos, Mosquera recibió un pase de la vida al segundo palo por parte de Cade Cowell, el panameño se lanzó y logró empujar el esférico al fondo de las redes para hacer el 0-2 momentáneo a su favor.

El panameño había ingresado a los 39 minutos del encuentro por la lesión de Cameron Harper y tan solo le bastó un minuto para convertir su primer tanto tras su ingreso al terreno de juego. A pesar de que Mosquera hizo su estreno goleador con el equipo, este fue su partido número 16 con los mayores (13 en la MLS). Destacar que durante este compromiso también vio acción el otro ariete panameño , Mijahir Jiménez, quien ingresó al minuto 59 del encuentro.

Mosquera hizo un partido bastante completo ante uno de los mejores equipos actualmente del certamen. Sin embargo fue sustituido a los 89 minutos del compromiso. El Nashville se volcó al ataque para buscar la remontada, objetivo que logró al anotar el 3-2 al 90+1’ con anotación del inglés Sam Surridge.

El internacional con la selección de Panamá disputó 50 minutos ante el Nashville, tuvo dos disparos (uno bloqueado), tocó 19 veces el balón, completó un regate y ganó dos de tres duelos terrestres. Este hito importante para Mosquera lo logra luego de superar una temporada marcada por problemas físicos. El delantero estuvo de baja alrededor de tres meses por una lesión muscular y estuvo alternando su protagonismo con el Red Bull New York II de la MLS Next Pro. En este 2026, Mosquera, a falta de un partido para completar su 2026 a nivel de clubes, disputó un total de 856 minutos entre todas las competencias (incluyendo con el equipo filial) repartidos en 20 partidos, anotó tres goles y repartió una asistencia.

Esta anotación se le toma al debut con la selección de Panamá que tuvo el pasado 25 de septiembre ante la India durante la gira asiática que realizó el combinado de Thomas Christiansen. Aquel partido Mosquera disputó 45 minutos, partiendo como titular, y se quedó en el banquillo en los duelos ante Nueva Zelanda y Ecuador.