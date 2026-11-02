Louzán sobre el Camp Nou como sede de la final del Mundial 2030: ‘Hay posibilidades’

El presidente de la RFEF también ha destacado que el Spotify Camp Nou, que aspira a ser sede la final del Mundial que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, será “casi el mejor estadio de Europa y el más reciente” y que, con 105.000 localidades, será el que tenga el mayor aforo del continente.

“El alcalde dijo que le gustaría que esta copa (en referencia al trofeo de la Copa del Mundo) de alguna manera pueda estar aquí en 2030. Ojalá así sea. Como saben hay posibilidades para ello. Y ojalá sea España, además, quien levante esta copa de nuevo”, ha afirmado Louzán en el acto de presentación de la exposición ‘Reyes del Mundo’ celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán , manifestó, tras las peticiones del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña de que la final del Mundial de 2030 se dispute en el Spotify Camp Nou, que “hay posibilidades para ello” y que “ojalá así sea”.

“Tenemos una estrecha relación con el Ayuntamiento de Barcelona, con la Generalitat y especialmente con los principales clubes de esta ciudad: el Barça y el Espanyol. Estamos trabajando todos de la mano”, ha añadido.

Con todo, ha destacado que la cita mundialista es “una magnífica oportunidad de proyectar Barcelona y Cataluña al mundo”, y se ha comprometido para que las dos sedes catalanas, el Camp Nou y el RCDE Stadium, sean “de referencia”, a la espera de que la semana que viene responsables de la FIFA validen las dos candidaturas.

Asimismo, Louzán se ha mostrado positivo con la posibilidad de incorporar Valencia y Vigo a la lista de sedes españolas, después de que Málaga y A Coruña se cayeran.

Al acto también ha acudido el presidente del Barça, Joan Laporta, que ha recibido elogios por parte de todas las instituciones presentes en el acto.

Al finalizar la presentación, el máximo dirigente del equipo catalán se ha mostrado optimista sobre las opciones del Spotify Camp Nou de albergar la final del próximo Mundial. “Se está trabajando de manera coordinada para conseguirlo”, ha apuntado Laporta en declaraciones a los medios de comunicación.

Collboni trabaja para que el Camp Nou sea sede de la final

Entre los asistentes al acto se encontraba el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha hecho hincapié en el hecho de que el estadio del Barcelona será “el mejor de Europa”.

“Que la final sea en Barcelona es nuestro sueño. Estamos trabajando intensamente para convertirlo en realidad y esperemos que así sea para el goce y disfrute de toda la afición”, ha declarado.

En la misma línea se ha mostrado el consejero de deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, quien ha subrayado la importancia de que dos de las sedes de la competición se ubiquen en Cataluña, donde han nacido nueve de los campeones del mundo, ha recordado.

Además, ha recalcado que se han producido conversaciones con la RFEF para organizar la próxima Copa del Mundo “desde mucho antes del Mundial” disputado este verano, y que todas las instituciones están trabajando “de forma honesta”.

También ha puesto en valor la “capacidad” de Barcelona para “organizar grandes eventos”, como la salida del Tour de Francia, los Juegos Olímpicos de 1992 y, mirando hacia el futuro, la final de la Liga de Campeones del 2029 en el Camp Nou y la Copa Ryder de golf en 2031, en la Costa Brava.

Por su parte, el presidente de la FCF, Joan Soteras, ha destacado la importancia de Cataluña en los éxitos futbolísticos de España, no solo en las competiciones importantes. “Cataluña es la cuna del fútbol español”, ha recordado.