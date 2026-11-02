Azuero suma 1,271 réplicas tras sismo: claves de la inestabilidad

A casi un mes del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la península de Azuero y afectó a las provincias de Coclé y Veraguas el pasado 9 de octubre, la actividad telúrica y geológica persiste en la región. El Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá (IGC-UP) contabilizó 1,271 réplicas registradas en su Sistema Automático de Localización de Sismos hasta las 9:00 a.m. de este lunes 2 de noviembre.

IMPACTO GEOLÓGICO DEL SISMO

1,271 réplicas registradas hasta el 2 de noviembre a las 9:00 a.m.

9,553 deslizamientos detectados mediante análisis de imágenes satelitales.

4,822 deslaves localizados directamente en la zona epicentral.

Nuevas estaciones instaladas en Soná, Quebrada Grande, Mariato, Quebro y Macaracas.

Néstor Luque, director del IGC, explicó que los movimientos sísmicos continuarán mientras el sistema de fallas reacomode sus estructuras, proceso que podría prolongarse por varios meses o más. El especialista precisó que no existe un tiempo exacto para determinar cuándo finalizarán las réplicas, aunque destacó que la magnitud y la frecuencia de estos eventos muestran una disminución progresiva con intervalos cada vez más amplios. Junto a la sismicidad, el análisis preliminar de imágenes satelitales del IGC identificó un total de 9,553 deslizamientos de tierra en la zona impactada. De esa cifra, 4,822 deslaves se concentran directamente en la zona epicentral, lo que delinea un mapa de inestabilidad de terrenos que requiere seguimiento constante.

Néstor Luque Director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá Las réplicas continuarán mientras el sistema de fallas se reacomoda, proceso que podría prolongarse durante varios meses o más”.

Frente a este escenario, la institución reforzó la vigilancia en el área mediante la instalación de nuevas estaciones de medición en Soná, Quebrada Grande, Mariato, Quebro y Macaracas. Asimismo, personal técnico revisó el funcionamiento de los equipos situados en Penonomé y Las Tablas para optimizar la capacidad de monitoreo del sistema de fallas Azuero-Soná. El IGC mantiene investigaciones basadas en datos sísmicos, imágenes satelitales y mediciones de campo con el fin de evaluar los efectos del terremoto y comprender el comportamiento tectónico en la región.

¿Cuánto tiempo durarán las réplicas del terremoto en Azuero?