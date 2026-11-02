Desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre ya se preparan en la ciudad

Los preparativos para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se que se desarrollarán en dos rutas de la ciudad de Panamá, ya se encuentran en proceso. Vía España y el Casco Antiguo, están previstas para iniciar simultáneamente a las 9:00 a.m.

De acuerdo con Cristóbal Batista, coordinador nacional de la comisión de fiestas Patrias del Ministerio de Educación (Meduca), los funcionarios estarán desplegados en ambos puntos desde las 6:00 a.m. para coordinar el desplazamiento de las delegaciones gubernamentales y demás participantes.

En la ruta de Vía España, el recorrido comenzará en la Iglesia del Carmen y se extenderá hasta la intersección donde se encuentra Casa Matriz (Caja de Ahorros). Para esta avenida también se contempla la instalación de tarimas en las inmediaciones del hotel Continental.