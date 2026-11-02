Desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre ya se preparan en la ciudad

Los preparativos para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se que se desarrollarán en dos rutas de la ciudad de Panamá, ya se encuentran en proceso. Vía España y el Casco Antiguo, están previstas para iniciar simultáneamente a las 9:00 a.m.
De acuerdo con Cristóbal Batista, coordinador nacional de la comisión de fiestas Patrias del Ministerio de Educación (Meduca), los funcionarios estarán desplegados en ambos puntos desde las 6:00 a.m. para coordinar el desplazamiento de las delegaciones gubernamentales y demás participantes.
En la ruta de Vía España, el recorrido comenzará en la Iglesia del Carmen y se extenderá hasta la intersección donde se encuentra Casa Matriz (Caja de Ahorros). Para esta avenida también se contempla la instalación de tarimas en las inmediaciones del hotel Continental.
En tanto, el recorrido del Casco Antiguo partirá del parque Simón Bolívar, ubicado junto a la Cancillería de la República y el Teatro Nacional. Las delegaciones pasarán por Casa Amarilla y el Palacio de las Garzas, continuarán hacia la Cinta Costera, fase dos, y llegarán a la avenida Balboa, para finalizar en la calle 26.
Sobre la participación, el organizador informó que para el 3 de noviembre se contempla la presencia de 32 delegaciones en ambas rutas, además de las delegaciones de seguridad y agrupaciones independientes.
Para el 4 de noviembre, la programación incluye 26 delegaciones estudiantiles en la ruta presidencial, junto con las instituciones de seguridad. En cuanto a Vía España, se estima la participación de alrededor de 18 bandas independientes.
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