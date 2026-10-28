Azuero registra 9,553 deslizamientos tras sismo de magnitud 7.5

A 19 días del sismo de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre de 2026 en la falla Azuero-Soná, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) confirmó la detección de 9,553 deslizamientos de tierra mediante el análisis de imágenes del satélite Copernicus Sentinel-2. Del total de derrumbes identificados, 4,822 se concentran directamente en la zona epicentral.

El informe técnico del IGC-UP advierte que la inestabilidad de las laderas detonó la acumulación de sedimentos en los cauces de los ríos. Esta condición genera una amenaza directa de inundaciones en la región, por lo que el instituto coordina acciones de priorización de cuencas junto con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El monitoreo sísmico también reveló una reactivación en la fuerza de las réplicas. El martes 27 de octubre a las 10:26 a.m. se produjo un evento de magnitud 5.6 en el occidente de la península, específicamente Coiba, convirtiéndose en el movimiento sísmico de mayor intensidad registrado desde el pasado 12 de octubre.

Hasta la mañana del 28 de octubre, el IGC-UP contabilizó un acumulado de 1,154 réplicas localizadas. De este grupo, 426 han superado la magnitud 4.0. Las autoridades científicas aclararon que el número real de eventos es superior, debido a que el personal especializado continúa la localización manual de los sismos, lo que incrementará las cifras oficiales de los días previos a medida que avance el procesamiento de datos.

Además de los deslizamientos en laderas y la carga de sedimentos en los ríos, los análisis sísmicos y de radar identificaron zonas con licuefacción y relajación lateral en los márgenes fluviales. El informe destaca afectaciones estructurales en carreteras de la zona, incluidas vías que no presentan daños visibles sobre el pavimento.