La Fed modificará su esquema de reuniones sobre tasas de interés a partir de 2027

La Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos transformará el funcionamiento de su Comité Federal de Mercado Abierto. A partir de 2027, el banco central estadounidense reducirá de ocho a siete el número de reuniones anuales destinadas a tomar decisiones sobre los tipos de interés, y prevé recortarlas a seis en 2028.

El anuncio lo realizó el presidente de la Fed, Kevin Warsh, tras la conclusión de la junta de dos días en la que el organismo decidió mantener las tasas de interés sin cambios en el rango de 3.75 % a 4 %. La medida rompe con el esquema de ocho reuniones anuales de fijación de política monetaria que el organismo mantenía de forma ininterrumpida desde 1981.

Warsh explicó que en 2027 una de las sesiones se enfocará de manera exclusiva en la estrategia general de la política monetaria, sin votaciones sobre el tipo de interés ni emisión de comunicados oficiales al respecto. Para 2028, el plan contempla destinar dos encuentros al debate estratégico y seis a la determinación del precio del dinero.

De acuerdo con la máxima autoridad de la Fed, la decisión busca garantizar espacio para discusiones profundas dentro del comité sobre variables estructurales y de largo plazo, sin limitarse únicamente al análisis coyuntural de corto plazo.