La Fed modificará su esquema de reuniones sobre tasas de interés a partir de 2027

La Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos transformará el funcionamiento de su Comité Federal de Mercado Abierto. A partir de 2027, el banco central estadounidense reducirá de ocho a siete el número de reuniones anuales destinadas a tomar decisiones sobre los tipos de interés, y prevé recortarlas a seis en 2028.
El anuncio lo realizó el presidente de la Fed, Kevin Warsh, tras la conclusión de la junta de dos días en la que el organismo decidió mantener las tasas de interés sin cambios en el rango de 3.75 % a 4 %. La medida rompe con el esquema de ocho reuniones anuales de fijación de política monetaria que el organismo mantenía de forma ininterrumpida desde 1981.
Warsh explicó que en 2027 una de las sesiones se enfocará de manera exclusiva en la estrategia general de la política monetaria, sin votaciones sobre el tipo de interés ni emisión de comunicados oficiales al respecto. Para 2028, el plan contempla destinar dos encuentros al debate estratégico y seis a la determinación del precio del dinero.
De acuerdo con la máxima autoridad de la Fed, la decisión busca garantizar espacio para discusiones profundas dentro del comité sobre variables estructurales y de largo plazo, sin limitarse únicamente al análisis coyuntural de corto plazo.
La decisión de mantener los tipos en la horquilla actual coincidió con las previsiones de la mayoría de los analistas e indicadores de mercado, que otorgaban más de un 90 % de probabilidad a una pausa en este encuentro. El ajuste previo ocurrió en septiembre, cuando la institución aplicó un incremento de 25 puntos básicos.
Pese al paréntesis actual, indicadores clave como el Índice de Precios al Consumo (IPC) y el gasto en consumo personal (PCE) registraron en septiembre avances del 3.7 % y 3.4 % respectivamente. La persistencia de la inflación y las tensiones en los precios de los combustibles mantienen abierta la posibilidad de que la Fed y el Banco Central Europeo (BCE) apliquen nuevas subidas de tipos en diciembre.
En la eurozona, el BCE sostendrá su tasa de referencia en 2.5 %, aunque analistas del sector financiero prevén que el encarecimiento de la energía podría forzar incrementos adicionales de 25 puntos básicos en los próximos meses, supeditados también a la evolución de las tensiones en los mercados de deuda pública europea.
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