Presidenta de Costa Rica despide a ministra por secretismo en negociación del Tratado Transpacífico

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó este miércoles 28 de octubre a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, por el secretismo que, según afirmó, rodeó las negociaciones para la eventual incorporación del país al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), informó teletica.com.

Fernández también ordenó rechazar y archivar de manera inmediata y definitiva el proceso de adhesión al tratado, al considerar que no podía poner en riesgo a los productores nacionales sin que estos conocieran las condiciones del acuerdo.

“Soy una persona transparente y me gusta trabajar con las cartas sobre la mesa, abierta y, sinceramente, y por eso decidí remover de su puesto a la ministra Trejos e instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata”, declaró Fernández.

Según La Nación de Costa Rica, las diferencias entre Trejos y Fernández quedaron expuestas unos días antes de su destitución debido a que tenían posiciones diferentes de como se debía negociar el acuerdo.

Trejos, según La Nación, negó las acusaciones de Fernández sobre secretismos a la hora de negociar durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Nacional.

Fernández sostuvo, de acuerdo con teletica.com, que su decisión busca proteger a las familias costarricenses dedicadas a la ganadería, la producción lechera y los cultivos de frutas y verduras a pequeña y mediana escala.