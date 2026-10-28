Presidenta de Costa Rica despide a ministra por secretismo en negociación del Tratado Transpacífico

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó este miércoles 28 de octubre a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, por el secretismo que, según afirmó, rodeó las negociaciones para la eventual incorporación del país al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), informó teletica.com.
Fernández también ordenó rechazar y archivar de manera inmediata y definitiva el proceso de adhesión al tratado, al considerar que no podía poner en riesgo a los productores nacionales sin que estos conocieran las condiciones del acuerdo.
“Soy una persona transparente y me gusta trabajar con las cartas sobre la mesa, abierta y, sinceramente, y por eso decidí remover de su puesto a la ministra Trejos e instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata”, declaró Fernández.
Según La Nación de Costa Rica, las diferencias entre Trejos y Fernández quedaron expuestas unos días antes de su destitución debido a que tenían posiciones diferentes de como se debía negociar el acuerdo.
Trejos, según La Nación, negó las acusaciones de Fernández sobre secretismos a la hora de negociar durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Nacional.
Fernández sostuvo, de acuerdo con teletica.com, que su decisión busca proteger a las familias costarricenses dedicadas a la ganadería, la producción lechera y los cultivos de frutas y verduras a pequeña y mediana escala.
La destitución de Trejos se produjo después de que Fernández cuestionara la forma en que se desarrollaron las conversaciones para incorporar a Costa Rica al acuerdo comercial.
Este viernes 9 de octubre, Fernández convocó a representantes de distintos sectores productivos a una reunión para analizar la eventual adhesión al CPTPP. Durante ese encuentro, ganaderos, lecheros y agricultores manifestaron su rechazo a la iniciativa por los posibles efectos sobre la producción nacional.
En esa reunión, la gobernante también cuestionó la falta de transparencia en las negociaciones y ordenó a la entonces ministra de Comercio Exterior compartir el contenido del tratado con los sectores involucrados.
Sin embargo, según Fernández, a la fecha de su anuncio los representantes de esos sectores no habían recibido el documento completo.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...