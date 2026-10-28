Gobierno y ACP alinean estrategia a 10 años que incluye Río Indio, gasoducto y puertos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con la junta de asesores internacionales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para analizar las obras proyectadas para la vía interoceánica durante los próximos 10 años.
Durante la jornada en el Palacio de las Garzas, en la que participaron ministros de Estado y la directiva de la ACP encabezada por la administradora Ilya Espino de Marotta, se presentaron las conclusiones de tres días de sesiones de trabajo enfocadas en proyectos de infraestructura, logística y agua:
En la actividad también estuvo el parte del gabinete gubernamental representado por los ministros José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores) y Julio Moltó (Comercio e Industrias).
La cita incluyó la entrega de la Orden Vasco Núñez de Balboa en grado de Gran Oficial al almirante William J. Flanagan, formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 73 del 28 de octubre de 2026.
La distinción reconoce en su despedida sus aportes en gestión de riesgos y protección de infraestructuras críticas durante sus dos décadas como asesor internacional de la vía interoceánica.
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