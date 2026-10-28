Gobierno y ACP alinean estrategia a 10 años que incluye Río Indio, gasoducto y puertos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con la junta de asesores internacionales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para analizar las obras proyectadas para la vía interoceánica durante los próximos 10 años.

Durante la jornada en el Palacio de las Garzas, en la que participaron ministros de Estado y la directiva de la ACP encabezada por la administradora Ilya Espino de Marotta, se presentaron las conclusiones de tres días de sesiones de trabajo enfocadas en proyectos de infraestructura, logística y agua:

Seguridad hídrica: Evaluación del proyecto del reservorio multipropósito en Río Indio para garantizar el suministro de agua a la población y la operatividad del Canal.

Infraestructura y logística: Planes para el desarrollo de terminales portuarias en Corozal y Telfers, junto con la creación de un corredor logístico.

Energía y tecnología: Proyecto de construcción de un gasoducto transístmico, el plan de transformación digital y el esquema de relevo generacional del personal.

En la actividad también estuvo el parte del gabinete gubernamental representado por los ministros José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores) y Julio Moltó (Comercio e Industrias).

Salida del presidente del consejo asesor