Avión de Avianca con 60 pasajeros retorna a Tocumen tras impactar con un ave

Una aeronave de la aerolínea Avianca aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen la tarde de este miércoles 28 de octubre, luego de registrar un choque con un ave poco después de su despegue con destino a Bogotá, Colombia.

El incidente ocurrió a las 5:00 p.m. en el vuelo AVA 061, el cual transportaba a 60 pasajeros. Tras detectar el impacto, el piloto al mando decidió regresar a la pista de la terminal panameña como medida de precaución. El aterrizaje se realizó sin reporte de personas lesionadas ni contratiempos adicionales en la maniobra.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) confirmó la activación de los protocolos de seguridad establecidos para atender emergencias por presencia de fauna en la zona de operaciones. La entidad estatal indicó que la maniobra se ejecutó conforme a las normas de seguridad operacional vigentes.

Las autoridades no detallaron la magnitud de los daños materiales en la estructura o turbinas del avión, ni el plan de reubicación de los viajeros afectados por la interrupción del itinerario.

El hecho ocurre semanas después de que la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) exigiera a la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen controlar el riesgo aviar. El gremio de pilotos advirtió que la basura, maleza alta y agua acumulada cerca de las pistas aumentan la presencia de aves durante la temporada migratoria.