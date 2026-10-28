Doble golpe para Panamá en el Premundial Sub-18 tras caer ante Venezuela y Nicaragua

La selección nacional de béisbol de Panamá vivió un pasaje adverso en sus aspiraciones de clasificación directa al certamen mundialista tras perder contra Venezuela y luego contra Nicaragua durante la jornada de este miércoles en el Complejo IPL de República Dominicana, correspondiente a la Súper Ronda del Campeonato Premundial Sub-18.

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El elenco panameño cedió terreno sufriendo primero un descalabro ante Venezuela a primera hora cuando el pitcheo oponente maniató a la ofensiva istmeña para sellar un triunfo por blanqueada de 4-0 con derrota para el abridor Yeremy de León tras tolerar tres anotaciones en dos episodios.

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Posteriormente, la novena nacional cayó 5-4 frente a Nicaragua en el choque de fondo de la doble tanda donde la escuadra nicaragüense capitalizó sus oportunidades con tres carreras en el tercer tramo y dos en el sexto mientras que el relevista Christian González cargó con la derrota a pesar de una reacción canalera que sumó tres rayitas en el cuarto inning y una más en el séptimo capítulo.

Escenario decisivo ante Estados Unidos

Con esta seguidilla de reveses, la tropa dirigida por Rodrigo Merón queda urgida de un triunfo en el cierre de la Súper Ronda programado para este jueves frente a la selección de Estados Unidos a partir de las 7:45 a.m. (hora de Panamá), con el objetivo de aspirar a una de las cuatro plazas clasificatorias a la Copa Mundial Sub-18