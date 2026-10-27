Pospuesto el Panamá vs. Estados Unidos por lluvias en el Premundial de béisbol Sub-18

Las persistentes lluvias caídas sobre Santo Domingo, República Dominicana, obligaron este martes 27 de octubre a posponer el partido de la Súper Ronda del Premundial Panamericano de Béisbol Sub-18 entre las selecciones de Panamá y Estados Unidos, pautado para disputarse en el estadio Quisqueya Juan Marichal. El compromiso, programado inicialmente para las 7:30 a.m. (hora de Panamá), sufrió continuos retrasos por la acumulación de agua en el terreno de juego.

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Tras varias horas de espera y sin un pronóstico favorable, las autoridades de WBSC (World Baseball Softball Confederation) Américas determinaron la suspensión definitiva de la jornada por razones de seguridad. Con esta interrupción, la novena nacional suma su segundo duelo pospuesto de forma consecutiva, luego de que este lunes tampoco pudiera completarse el enfrentamiento ante Nicaragua, detenido por el mal tiempo en la parte baja de la segunda entrada sin anotaciones. La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) se mantiene a la espera de la reprogramación oficial por parte del comité organizador.

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La búsqueda de un cupo