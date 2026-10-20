Panamá busca cupo al Mundial Sub-18 de Béisbol en China 2027

La selección nacional de béisbol sub-18 de Panamá viajó este martes a República Dominicana para disputar el torneo Premundial de la categoría, con la meta de clasificar por cuarta ocasión consecutiva a la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 WBSC 2027 que se celebrará en China.

El conjunto panameño quedó ubicado en el Grupo C junto a las representaciones de Puerto Rico y Canadá. Sin embargo, la no presentación de la selección de Colombia a la cita obligó a la organización a modificar el calendario oficial e incorporar partidos adicionales entre los tres equipos restantes del grupo.

El ajuste en la programación incrementa la exigencia técnica y física para el cuerpo técnico panameño, que deberá administrar las entradas de su cuerpo de lanzadores durante la fase regular para evitar la fatiga previa a la etapa decisiva.

El debut de la novena panameña se fijó para este jueves frente a Puerto Rico en las instalaciones del complejo de la International Prospect League (IPL), ubicado en Boca Chica, Santo Domingo.

El entrenador de lanzadores, Sebastián Arroyo, informó que el diestro Abel Rodríguez asumirá la responsabilidad de abrir el juego inaugural. Para los compromisos subsiguientes de la etapa de grupos, Yeremy De León y Christian González figuran como las principales opciones en la rotación de iniciadores.

Previo al arranque de la competencia, el equipo programó una jornada de entrenamientos para la tarde del martes y un partido de fogueo el miércoles en el mismo complejo deportivo. Los siguientes duelos en el calendario oficial se desarrollarán el viernes 23 y el sábado 24 de octubre.

El manejador de la representación nacional, Rodrigo Merón, destacó la importancia de mantener la concentración frente al formato del torneo. “El objetivo es la clasificación al Mundial U18, no será fácil, pero estamos enfocados en conseguir uno de los cuatro cupos al Mundial de China, 2027”, declaró Merón antes de partir.

Panamá busca mantener su racha internacional en la categoría juvenil, tras haber disputado las finales de los campeonatos panamericanos de 2022 y 2024, en los que logró el subcampeonato continental frente a Estados Unidos. La novena panameña también obtuvo el segundo lugar en la edición de 2018 y el quinto puesto en 2016. En la cita mundialista más reciente, celebrada en 2025, el béisbol panameño asistió junto a Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos.