Hantavirus en Panamá: Minsa advierte sobre síntomas y medidas para evitar contagios

El Ministerio de Salud (Minsa) instó a la población a reforzar las medidas de prevención contra el hantavirus, tras confirmarse un caso en una paciente procedente de Guararé, provincia de Los Santos. Además, otro caso permanece bajo observación, a la espera de los resultados de laboratorio.

El médico veterinario y epidemiólogo del Departamento de Epidemiología del Minsa, Héctor Cedeño, explicó que esta enfermedad es endémica en las provincias centrales, principalmente en Los Santos, Veraguas, Coclé y Herrera, y puede registrarse durante todo el año.

El hantavirus se transmite principalmente al inhalar partículas contaminadas con la orina, las heces o la saliva de roedores silvestres infectados. La exposición puede ocurrir durante la limpieza de viviendas, depósitos y habitaciones cerradas donde hayan permanecido estos animales.