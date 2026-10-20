Hantavirus en Panamá: Minsa advierte sobre síntomas y medidas para evitar contagios

El Ministerio de Salud (Minsa) instó a la población a reforzar las medidas de prevención contra el hantavirus, tras confirmarse un caso en una paciente procedente de Guararé, provincia de Los Santos. Además, otro caso permanece bajo observación, a la espera de los resultados de laboratorio.
El médico veterinario y epidemiólogo del Departamento de Epidemiología del Minsa, Héctor Cedeño, explicó que esta enfermedad es endémica en las provincias centrales, principalmente en Los Santos, Veraguas, Coclé y Herrera, y puede registrarse durante todo el año.
El hantavirus se transmite principalmente al inhalar partículas contaminadas con la orina, las heces o la saliva de roedores silvestres infectados. La exposición puede ocurrir durante la limpieza de viviendas, depósitos y habitaciones cerradas donde hayan permanecido estos animales.
Entre los principales síntomas están la fiebre, el dolor de cabeza y muscular, el malestar general, las náuseas, los vómitos, la diarrea y el dolor abdominal. En casos graves, puede causar dificultad respiratoria, por lo que es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud si aparece este signo.
Para reducir el riesgo, el Minsa recomienda mantener patios y alrededores limpios, eliminar la basura y la maleza, guardar los alimentos en recipientes bien cerrados y evitar acumulaciones de objetos donde puedan refugiarse los roedores.
Antes de limpiar un lugar cerrado por mucho tiempo, se debe ventilar durante al menos 30 minutos. Además, los excrementos y rastros de roedores deben humedecerse con desinfectante antes de retirarlos; no se deben barrer en seco ni aspirar, ya que esto puede dispersar partículas contaminadas.
Las autoridades también destacan la importancia de mantener condiciones adecuadas de higiene en los alojamientos temporales de las familias afectadas por el sismo, para prevenir riesgos sanitarios.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...