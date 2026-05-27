Hombre de 42 años muere por hantavirus en Herrera, confirma el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este miércoles 27 de mayo el fallecimiento de un hombre, de 42 años, por hantavirus, elevando la preocupación sanitaria en el país, que ya acumula 16 casos registrados durante 2026.

De acuerdo con el informe oficial, la víctima era residente del distrito de Ocú, en la provincia de Herrera, y laboraba en actividades agropecuarias en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, donde comenzó a presentar síntomas relacionados con la enfermedad.

El paciente desarrolló complicaciones respiratorias y recibió atención inicial en centros hospitalarios de Ocú.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional Cecilio A. Castillero y luego referido al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas debido al agravamiento de su condición.

Las pruebas de laboratorio confirmaron un resultado positivo por hantavirus IgM.

El Minsa informó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica correspondiente y reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención, especialmente en áreas rurales y agrícolas consideradas endémicas para esta enfermedad.

Según las autoridades sanitarias, Panamá registra actualmente 16 casos de hantavirus en lo que va de 2026, de los cuales siete corresponden al Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) y nueve a Fiebre por Hantavirus (FH).

El hantavirus se transmite principalmente por contacto indirecto con roedores silvestres infectados, especialmente mediante la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva.

El Ministerio de Salud recordó que en Panamá no se ha reportado transmisión de persona a persona.

Las autoridades recomendaron mantener medidas de higiene en viviendas, depósitos y áreas de trabajo agrícola, además de ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos y desinfectar superficies con soluciones de cloro para evitar la propagación del virus.

Entre los síntomas más frecuentes del hantavirus figuran fiebre alta, dolores musculares, fatiga, dificultad respiratoria, náuseas y dolor abdominal. El Minsa pidió a la población acudir inmediatamente a un centro médico ante cualquier sospecha y evitar la automedicación.

Las zonas con mayor incidencia de hantavirus en Panamá se concentran principalmente en provincias del interior del país, entre ellas Los Santos, Veraguas, Coclé, Herrera y sectores de Panamá Este.