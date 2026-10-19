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Minsa confirma caso de hantavirus en Guararé y descarta nexo con sismo

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida por la inhalación de secreciones de roedores infectados.
El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida por la inhalación de secreciones de roedores infectados. Deposit Photos
Por
Mileika Lasso
  • 19/10/2026 16:20
Una paciente de 40 años está en UCI por hantavirus en Los Santos. El Minsa aclaró que el caso no guarda relación con el sismo del 9 de octubre

Un caso positivo de hantavirus mantiene en la unidad de cuidados intensivos a una mujer de 40 años, residente en la comunidad de Montero, distrito de Guararé. El hallazgo fue confirmado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y comunicado por la Región de Salud de Los Santos del Ministerio de Salud (Minsa).

La paciente recibe tratamiento médico orientado a recuperar su función pulmonar e influir en la evolución favorable de su estado de salud.

Frente a especulaciones surgidas en la comunidad, el Minsa aclaró que el contagio no guarda relación con el evento sísmico registrado en el país el pasado 9 de octubre. La entidad precisó que los primeros síntomas de la paciente aparecieron el 10 de octubre, solo 24 horas después del movimiento telúrico.

Desde el punto de vista epidemiológico, el virus transmitido por roedores tiene un periodo de incubación que oscila entre una y ocho semanas tras la exposición al agente patógeno. Por esta razón, el lapso de un día descarta cualquier vínculo causal entre el temblor y la manifestación de la enfermedad.

El Minsa recordó que el hantavirus inicia con sintomatología respiratoria y no se transmite de persona a persona. Las autoridades informaron que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en la provincia e instaron a la ciudadanía a consultar los canales oficiales de la institución.

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