La joya de 14 años con raíces panameñas que asombra al Arsenal

En el fútbol moderno, el tema del ‘scouting’ está siendo cada vez más tendencia, sobre todo para las categorías inferiores de una selección. En Panamá, poco a poco se está viendo cada vez más esa posibilidad que futbolistas con doble nacionalidad lleguen a la selección nacional.

En Inglaterra existe un caso que podría llegar a las filas de la selección. Luis Muñoz, de categoría 2011, tiene esa posibilidad de jugar con la selección de Panamá, gracias a su ascendencia, y que hoy en día milita en las categorías inferiores del Arsenal de la Premier League.

Con 14 años, el nombre de Muñoz empezó a sonar en nuestro país luego de una foto se hizo viral en redes sociales tras haber entrenado con el primer equipo del Arsenal en la previa del partido contra el Lille por la Jornada 2 de la UEFA Champions League.

Más allá de haber estado en dinámica con los mayores y bajo la lupa de Mikel Arteta, lo que más llama la atención es que a su corta edad ya demuestra su calidad ante figuras importantes como Declan Rice, Gabriel, Kai Havertz, Bukayo Saka, Noni Madueke, entre otros.

En cuanto a Muñoz, de padre panameño, pero que nació en Inglaterra, juega concretamente para el categoría Sub-18 del Arsenal con el dorsal 98 en su espalda. Sumado a ello, ya sabe lo que es jugar con el equipo Sub-19 en la UEFA Youth League 2026-2027.

Justamente vio acción en este último torneo con los Gunners ante el Lille francés en la derrota 2-3 este martes 13 de octubre. Muñoz estuvo involucrado en segunda anotación de los suyos al entregar una asistencia en el minuto 57. El panameño-inglés saltó desde el banquillo a los 46 minutos.

Antes de este compromiso, debutó en la Youth League esta campaña ante el Napoli y anotó el tanto de la victoria 1-2 contra los italianos al minuto 90+4. Estos números demuestran la calidad del jugador que juega como mediocentro defensivo, aunque se le ha visto jugador tanto de extremo por izquierda como por derecha.