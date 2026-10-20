Accidente de helicóptero militar en Colombia deja heridos a 15 tripulantes

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército colombiano se precipitó a tierra en el municipio de Inzá, en el departamento del Cauca, con 15 militares a bordo. Todos sobrevivieron al accidente y varios resultaron heridos, según informó la institución castrense el lunes 19 de octubre.

La aeronave cumplía operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal cuando ocurrió el siniestro. De acuerdo con el comunicado oficial, algunos de los soldados sufrieron heridas y otros salieron ilesos.

El Ejército indicó que los militares recibían atención médica y que, según el parte médico disponible al momento del informe, su estado de salud era estable.

La institución también anunció el desplazamiento de especialistas y técnicos para iniciar las investigaciones y determinar las causas de la caída. El reporte no precisó qué provocó el accidente ni ofreció detalles sobre las condiciones en que volaba la aeronave.