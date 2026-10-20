Accidente de helicóptero militar en Colombia deja heridos a 15 tripulantes

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército colombiano se precipitó a tierra en el municipio de Inzá, en el departamento del Cauca, con 15 militares a bordo. Todos sobrevivieron al accidente y varios resultaron heridos, según informó la institución castrense el lunes 19 de octubre.
La aeronave cumplía operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal cuando ocurrió el siniestro. De acuerdo con el comunicado oficial, algunos de los soldados sufrieron heridas y otros salieron ilesos.
El Ejército indicó que los militares recibían atención médica y que, según el parte médico disponible al momento del informe, su estado de salud era estable.
La institución también anunció el desplazamiento de especialistas y técnicos para iniciar las investigaciones y determinar las causas de la caída. El reporte no precisó qué provocó el accidente ni ofreció detalles sobre las condiciones en que volaba la aeronave.
El accidente ocurre en un contexto de siniestros de helicópteros registrados en Colombia durante 2024. Ese año, tres accidentes de este tipo dejaron víctimas mortales, según los antecedentes incluidos en el reporte de EFE.
El 29 de septiembre de 2024, un helicóptero se estrelló durante una misión humanitaria en el departamento de Vichada, en el este de Colombia. Los ocho tripulantes murieron.
Otro accidente ocurrió el 5 de febrero de ese año, cuando un UH-60 Black Hawk del Ejército cayó en la región del Darién colombiano, en la frontera con Panamá. El siniestro dejó cuatro muertos y tres heridos. La aeronave transportaba carga para la Base Militar Binacional Cuti, en Unguía, departamento del Chocó.
El 29 de abril de 2024, nueve militares murieron cuando un helicóptero MI-17 del Ejército se estrelló en el departamento de Bolívar, en el Caribe colombiano. La aeronave abastecía a tropas que participaban en una operación contra el grupo criminal Clan del Golfo.
Los antecedentes permiten dimensionar el impacto de estos siniestros en las operaciones militares colombianas, aunque la información disponible no establece una relación entre los accidentes de 2024 y el ocurrido en Inzá.
Por ahora, las autoridades no han divulgado las causas del nuevo accidente ni resultados de la investigación técnica. La determinación de esos factores será clave para establecer las circunstancias de la caída y evaluar si existen medidas correctivas que deban adoptarse.
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