¿Dónde estarán las agroferias del IMA este jueves 22 de octubre?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 22 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este jueves 22 de octubre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:
-Colón: Junta Comunal de Sabanitas en el distrito de Colón.
-Chiriquí: Rancho Comunal de Paja de Sombrero en el distrito de Gualaca.
-Panamá Oeste: Jardín Palma Real en Santa Rosa en el distrito de Capira.
-Panamá Este: Complejo Deportivo de Las Mañanitas corregimiento de Las Mañanitas en el distrito de Panamá y en el Parque de Cañita en el distrito de Chepo.
-Herrera: Cancha Comunal de Potuga en el distrito de Parita.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Filo Verde en el distrito de Kankintú y en la Comunidad de Cerro Puerco en el distrito de Müna.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...