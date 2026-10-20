Panamá dice presente en la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA

La selección de Panamá tiene por delante un nuevo reto internacional. La categoría Sub-15 debutará en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, la cual se llevará a cabo en Bakú, Azerbaiyán del 24 al 30 de octubre.

El equipo panameño será dirigido por César Aguilar, quien recibe nuevamente la confianza para dirigir a una selección nacional en este proceso formativo. La delegación emprenderá este miércoles 21 de octubre su viaje hacia tierras azerbaiyanas para culminar su proceso de preparación de cara a este magno torneo.

Por primera vez en la historia, la FIFA reunirá a 191 equipos para un torneo internacional. Esta será la primera edición masculina, mientras que para el 2028 se espera que también se involucre la categoría femenina y de manera anual.

El combinado panameño está dentro del Grupo Z junto a Chad, Kenia, Malta, Níger y Macedonia del Norte. El primer encuentro será ante la selección de Macedonia del Norte este sábado 24 de octubre. Al ser un torneo de categoría infantil, la FIFA decidió implementar algunas novedades para este certamen. Se disputará en modalidad 8 vs. 8 con dos tiempos de 20 minutos cada uno. Esto con el objetivo de maximizar el desarrollo de los jugadores y tengan el tiempo suficiente para mostrar su talento en la cancha.

Todos los partidos se llevarán a cabo en el Complejo de Competición Hovsan de Bakú, el cual llegará a organizar más de 1000 partidos durante la celebración del certamen. Destacar que el duelo inaugural y la gran final se disputarán en el Crystal Hall en la capital de Azerbaiyán.