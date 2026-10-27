Contraloría vigilará el uso de vehículos del Estado durante las fiestas patrias

La Contraloría General de la República realizará un operativo nacional el próximo 2 de noviembre para verificar el uso adecuado de los vehículos oficiales durante las fiestas patrias de 2026 y prevenir la utilización indebida de los recursos públicos durante los días feriados.
La jornada estará a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización General, que inspeccionará los vehículos estatales para comprobar que cumplan con los requisitos legales y que sus desplazamientos respondan a necesidades institucionales.
Mediante la Circular N.° 40-2026-DC-DNFG, la entidad instruyó a los titulares de ministerios, instituciones descentralizadas, el Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, alcaldías y juntas comunales a abstenerse de autorizar misiones oficiales que no sean esenciales durante estas fechas.
Las excepciones contemplan desplazamientos relacionados con labores estrictas de salud, seguridad o atención social.
Durante las inspecciones, los funcionarios verificarán que los vehículos estatales cumplan con tres requisitos principales:
La Contraloría advirtió que los vehículos que incumplan las disposiciones serán retenidos de inmediato. Además, sus conductores o responsables quedarán sujetos a los procedimientos correspondientes para la aplicación de sanciones.
Con este operativo, la institución busca reforzar la vigilancia sobre el uso de los bienes estatales durante las celebraciones patrias y garantizar que los vehículos oficiales sean utilizados exclusivamente para fines institucionales y en beneficio de la ciudadanía.
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