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Contraloría vigilará el uso de vehículos del Estado durante las fiestas patrias

La Contraloría verificará documentos y permisos de vehículos oficiales durante operativo
La Contraloría verificará documentos y permisos de vehículos oficiales durante operativo Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/10/2026 16:29
Los vehículos oficiales serán fiscalizados durante los días patrios para prevenir el uso indebido de los recursos públicos.

La Contraloría General de la República realizará un operativo nacional el próximo 2 de noviembre para verificar el uso adecuado de los vehículos oficiales durante las fiestas patrias de 2026 y prevenir la utilización indebida de los recursos públicos durante los días feriados.

La jornada estará a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización General, que inspeccionará los vehículos estatales para comprobar que cumplan con los requisitos legales y que sus desplazamientos respondan a necesidades institucionales.

Mediante la Circular N.° 40-2026-DC-DNFG, la entidad instruyó a los titulares de ministerios, instituciones descentralizadas, el Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, alcaldías y juntas comunales a abstenerse de autorizar misiones oficiales que no sean esenciales durante estas fechas.

Las excepciones contemplan desplazamientos relacionados con labores estrictas de salud, seguridad o atención social.

La Contraloría anuncia retención inmediata de vehículos estatales que incumplan las reglas

Durante las inspecciones, los funcionarios verificarán que los vehículos estatales cumplan con tres requisitos principales:

Identificación oficial: deben portar la franja amarilla visible y el logotipo de la institución correspondiente.
Documentación vigente: deben contar con placa vigente, copias del Registro Único de Propiedad, revisión vehicular y póliza de seguro.
Permiso de circulación: deben disponer del salvoconducto que justifique detalladamente la misión oficial fuera de la jornada habitual, cuando corresponda.

La Contraloría advirtió que los vehículos que incumplan las disposiciones serán retenidos de inmediato. Además, sus conductores o responsables quedarán sujetos a los procedimientos correspondientes para la aplicación de sanciones.

Con este operativo, la institución busca reforzar la vigilancia sobre el uso de los bienes estatales durante las celebraciones patrias y garantizar que los vehículos oficiales sean utilizados exclusivamente para fines institucionales y en beneficio de la ciudadanía.

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