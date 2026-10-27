Contraloría vigilará el uso de vehículos del Estado durante las fiestas patrias

La Contraloría General de la República realizará un operativo nacional el próximo 2 de noviembre para verificar el uso adecuado de los vehículos oficiales durante las fiestas patrias de 2026 y prevenir la utilización indebida de los recursos públicos durante los días feriados.

La jornada estará a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización General, que inspeccionará los vehículos estatales para comprobar que cumplan con los requisitos legales y que sus desplazamientos respondan a necesidades institucionales.

Mediante la Circular N.° 40-2026-DC-DNFG, la entidad instruyó a los titulares de ministerios, instituciones descentralizadas, el Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, alcaldías y juntas comunales a abstenerse de autorizar misiones oficiales que no sean esenciales durante estas fechas.

Las excepciones contemplan desplazamientos relacionados con labores estrictas de salud, seguridad o atención social.