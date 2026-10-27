Panamá deporta y expulsa a 37 colombianos por irregularidades migratorias y delitos

Un total de 37 ciudadanos colombianos salieron de Panamá este martes 27 de octubre, tras una operación de control migratorio del Servicio Nacional de Migración (SNM), que dispuso la deportación de 19 personas y la expulsión de otras 18.

Según el parte operativo del SNM, las expulsiones estuvieron relacionadas con distintas causales, entre ellas tráfico internacional de drogas, posesión y tráfico de armas, hurto, violencia doméstica y otros delitos contra la seguridad colectiva.

La institución también señaló que entre los casos figura un ciudadano identificado como miembro del grupo criminal Tren de Aragua.