Panamá deporta y expulsa a 37 colombianos por irregularidades migratorias y delitos

Un total de 37 ciudadanos colombianos salieron de Panamá este martes 27 de octubre, tras una operación de control migratorio del Servicio Nacional de Migración (SNM), que dispuso la deportación de 19 personas y la expulsión de otras 18.
Según el parte operativo del SNM, las expulsiones estuvieron relacionadas con distintas causales, entre ellas tráfico internacional de drogas, posesión y tráfico de armas, hurto, violencia doméstica y otros delitos contra la seguridad colectiva.
La institución también señaló que entre los casos figura un ciudadano identificado como miembro del grupo criminal Tren de Aragua.
En el grupo de personas deportadas, el SNM registró 10 casos por estadía vencida en Panamá y siete relacionados con actividades vinculadas al sistema informal de préstamos conocido como «gota a gota».
Además, una persona fue deportada por evadir puestos de control migratorio y otra por acciones que, según la institución, atentaban contra la seguridad pública, la defensa nacional y la salubridad pública.
Con este operativo, Panamá alcanza un total de 76 vuelos chárter ejecutados como parte de las acciones de fiscalización y control migratorio del SNM.
La entidad indicó que estas operaciones se realizan en coordinación con las instancias de seguridad competentes, con el objetivo de hacer cumplir la normativa migratoria en el país.
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