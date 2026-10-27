Trump insiste: ‘Venezuela debería ser el estado 51 de Estados Unidos y tener un gobernador’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de su país y sugirió que, bajo ese escenario, los venezolanos elegirían a un gobernador en lugar de un presidente.

“Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador”, expresó Trump este martes 27 de octubre durante un mitin en Corpus Christi, Texas, en apoyo a candidatos republicanos para las elecciones legislativas de medio mandato.

El mandatario presentó el comentario en tono de broma. No obstante, no es la primera vez que menciona la posibilidad de incorporar Venezuela a Estados Unidos.

En mayo afirmó que consideraba seriamente esa opción y, en agosto, compartió en su red Truth Social una imagen del país sudamericano con la bandera estadounidense y la leyenda “Estado 51”