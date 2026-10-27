Trump insiste: ‘Venezuela debería ser el estado 51 de Estados Unidos y tener un gobernador’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de su país y sugirió que, bajo ese escenario, los venezolanos elegirían a un gobernador en lugar de un presidente.
“Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador”, expresó Trump este martes 27 de octubre durante un mitin en Corpus Christi, Texas, en apoyo a candidatos republicanos para las elecciones legislativas de medio mandato.
El mandatario presentó el comentario en tono de broma. No obstante, no es la primera vez que menciona la posibilidad de incorporar Venezuela a Estados Unidos.
En mayo afirmó que consideraba seriamente esa opción y, en agosto, compartió en su red Truth Social una imagen del país sudamericano con la bandera estadounidense y la leyenda “Estado 51”
Durante el mitin, Trump también agradeció al Gobierno venezolano por un acuerdo que otorga a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones sobre 17 yacimientos petroleros del país.
El presidente aseguró que la relación entre Washington y Caracas había mejorado y afirmó que grandes compañías petroleras estaban invirtiendo miles de millones de dólares en Venezuela.
Además, está previsto que Trump, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, visite un buque cargado con petróleo venezolano que llegó a Texas.
El mandatario afirmó que el cargamento contiene un millón de barriles de crudo y lo describió como un regalo para Estados Unidos, se trata del primer petróleo recibido bajo un acuerdo anunciado por Trump en agosto, que concede a Estados Unidos acceso a una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.
Las declaraciones de Trump se producen un día después de que el Departamento de Estado anunciara su respaldo a una hoja de ruta para reformar el sistema judicial y electoral venezolano durante los próximos meses.
Según el plan divulgado por la Administración estadounidense, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, debería declarar vacante la Presidencia una vez completadas las reformas, lo que abriría un plazo constitucional de seis meses para convocar elecciones, previsiblemente en 2027.
La hoja de ruta forma parte de las negociaciones que Washington impulsa entre sectores del oficialismo y la oposición venezolana tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero pasado.
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